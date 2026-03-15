Amerikalılar İran'la savaşa ‘hayır’ diyor

İsrail için iki haftadır İran’la savaşan ABD, artan askeri maliyetler ve kayıplara rağmen ne dünya kamuoyunu ne de kendi halkını savaşın meşruiyetine ikna edebildi. ABD ve İsrail’in İran’ı hedef alan ‘Destansı Öfke Operasyonu’nda karşılaştığı kayıplar artarken, Amerikan halkının bu savaşa olan desteği ise her geçen gün düşüyor. Yapılan anketler, toplumdaki derin bölünmeyi ve savaş karşıtı eğilimi belgeliyor.

HALKIN SADECE %27'Sİ “SAVAŞALIM” DEDİ

Reuters/Ipsos tarafından saldırıların hemen ardından yapılan araştırmada saldırıları doğrudan onaylayanların oranı yalnızca %27 olarak kaydedildi. Katılımcıların %43’ü operasyonu açıkça onaylamadığını belirtirken, %29’u kararsız olduğunu ifade etti. Savaşa karşı çıkanların oranı Demokrat Partililerde yüzde 86, Bağımsızlarda %61’e kadar yükseliyor. Ankete katılanların %58’i İran’a kara birliği gönderilmesine şiddetle karşı çıkarken, %75’i bölgedeki çatışmanın genişlemesinden “ciddi endişe” duyduğunu belirtiyor. Ayrıca, ekonomik etkiler (özellikle petrol fiyatlarındaki artış) ve Amerikan askeri kayıpları, halkın desteğini hızla düşüren temel faktörler olarak öne çıkıyor.

%74 ASKER GÖNDERMEYE KARŞI

ABD'deki Quinnipiac Üniversitesince geçtiğimiz günlerde yayımlanan anket sonuçları da halkın İran’ın işgaline karşı olduğunu açıkça ortaya koydu. Ankete göre, seçmenin yüzde 74'ü İran'a kara birlikleri gönderilmesine karşı çıkıyor. Yüzde 62'si İran'a saldırıların gerekçesinin net şekilde sunulmadığını düşünüyor, ayrıca yüzde 59'u Başkan Trump'ın Kongre onayı alması gerektiğini belirtiyor. Seçmenin yüzde 57'si Trump'ın görevini yürütme şeklini onaylamazken, İran politikasını eleştiren kesimin oranı da yüzde 57'yi buldu. Dış politika ve ekonomi yönetimi de seçmenlerce olumsuz değerlendirildi.







