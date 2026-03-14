Savaş bankalara da sıçradı: Meşru hedefimiz olacak

18:4614/03/2026, Cumartesi
İran ABD'nin ülkedeki iki bankayı hedef almasının ardından bölgede ABD’ye ait banka şubelerinin hedef alınacağını söyledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Sözcüsü Ali Tuğgeneral Muhammed Naini, ABD’nin ülkedeki iki bankayı hedef almasının ardından bölgede ABD’ye ait banka şubelerinin hedef alındığını açıklayarak, "Düşman bu eylemi tekrar ederse bölgedeki tüm ABD’ye ait banka şubeleri bizim için meşru hedef olacaktır" dedi.

ABD’nin İran’daki iki bankayı hedef almasının ardından, İran’dan ABD bankalarına yönelik misilleme geldi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naini yaptığı açıklamada,
"Düşmanın iki İran bankasına yönelik saldırısına karşılık ABD bankalarının şubeleri hedef alındı. Düşman bu eylemi tekrar ederse bölgedeki tüm ABD’ye ait banka şubeleri bizim için meşru hedef olacaktır"
dedi.

Citibank şubelerine İHA saldırısı

Lübnan merkezli televizyon kanalı Al Mayadeen, bu gece ABD’nin büyük bankalarından biri olan Citibank’ın Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kenti ile Bahreyn’in başkenti Manama’daki şubelerinin kimliği belirsiz insansız hava araçlarının (İHA) saldırısında hedef alındığını duyurdu. Kanala konuşan bir kaynak, sabaha karşı gerçekleştirilen saldırı sonucunda söz konusu şubelerde yangın çıktığını belirtti.

BAE’de faaliyet gösteren Citibank, İran’ın bölgede finans kuruluşlarını hedef alabileceği yönündeki tehditlerin ardından güvenlik gerekçesiyle bir şube dışında tüm şubelerini geçici olarak kapatma kararı aldığını açıklamıştı.

Tahran’da Sepah Bankası hedef alınmıştı

ABD, 11 Mart’ta İran’ın başkenti Tahran’a yönelik saldırılarda İran merkezli Sepah Bankası’na ait dijital güvenlik merkezine füze saldırısı düzenlenmiş, saldırının ardından Sepah Bank ve Melli Bank’ta sistemler çökmüş ve çevrimiçi bankacılık hizmetleri devre dışı kalmıştı.

Saldırının ardından İran ordusundan yapılan açıklamada, "Düşman finansal egemenliğimize saldırmıştır. Bu andan itibaren bölgedeki ABD ve müttefiki olan tüm ekonomik merkezler ve bankalar meşru hedefimizdir" ifadeleri kullanılmıştı.



