Özgür Özel'in 'maden ruhsatı' iddiasına Bakan Bayraktar'dan yalanlama: Bildiğiniz hiçbir şey yok

18:5529/04/2026, Wednesday
Bakan Bayraktar, Özel'in maden ruhsat verilerini çarpıttığını açıkladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Doruk Madencilik işçilerinin eylemi üzerinden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ı hedef alıp, "Bildiğimiz bir şey var kardeşim, bu adamlara siz ruhsatı verdiniz, bu AK Parti’nin kara düzenidir." iddiasına bulundu. Maden ruhsat sayılarını resmi kaynaklarla açıkça bildirmelerine rağmen CHP liderinin verileri çarpıttığını vurgulayan Bakan Bayraktar, "Bildiğiniz hiçbir şey yok! 'Kara düzen' diye pazarlamaya çalıştığınız tablo, sizin uhdenizdeki belediyelerinizin aynadaki yansımasıdır. Asıl 'kara düzen' sizin yanınızda, yörenizde, etrafınızda şekillenmektedir." yanıtını verdi.

Ankara’da Doruk Madencilik işçilerinin günlerdir süren eylemi, İçişleri Bakanlığında yapılan görüşmelerin ardından uzlaşmayla sona erdi.

İşverenin işçilere toplam 96 milyon lira ödeme yaptığı belirtilirken, süreçte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yerli kömüre verilen alım garantisinin belirli şartlara bağlı olduğunu hatırlatan, şirketin yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyleyen Bakan Bayraktar,
“Buna rağmen bunlar işçinin parasını ödemedi. Ben bu firmaya artık ruhsat vermem. İşin arkasında aslında onlar var.”
dedi.

Özel'in 'ruhsatı siz verdiniz' iddiasına Bakan Bayraktar'dan yalanlama: Bildiğiniz hiçbir şey yok!

Bakan Bayraktar'ın bu sözleri üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "
Bildiğimiz bir şey var kardeşim, bu adamlara siz ruhsatı verdiniz, sizin yaptığınız düzenlemeyle, damat Albayrak’ın kurduğu sistemle, Tayyip Bey’in himayesinde bu düzen kuruldu ve bu işler burada yaşanıyor. Bugün Doruk Madencilik’i yapan da AK Parti’nin kara düzenidir."
ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Bayraktar, Özel'in bu açıklamasına X hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

"Özel; kusura bakmayın ama bu konuda bildiğiniz hiçbir şey yok!"
diyen Bakan Bayraktar,
"Çünkü bugün yine madencilik hukukunu, ruhsat süreçlerini, izin mekanizmalarını ve devletin denetim sorumluluğunu birbirine karıştırarak açık bir karalamaya imza attınız."
dedi.
Maden ruhsat sayılarını resmi kaynaklarla açıkça bildirmelerine rağmen CHP liderinin verileri çarpıttığını vurgulayan Bakan Bayraktar,
"Bugün yürürlükte olan ruhsat sayılarını bile isteye abartarak 'kara düzen' diye pazarlamaya çalıştığınız tablo, sizin uhdenizdeki belediyelerinizin aynadaki yansımasıdır. Asıl 'kara düzen' sizin yanınızda, yörenizde, etrafınızda şekillenmektedir.
" ifadelerini kullandı.

"Biz ülkemizin kaynaklarını da işçimizin hakkını da kimsenin hoyratlığına bırakmayacağız"

Bakan Bayraktar, paylaşımının devamında şu sözleri dile getirdi:

"Sayın Berat Albayrak dönemi üzerinden kurmaya çalıştığınız ucuz siyasi kurgu ise ayrı bir hazımsızlığın ürünüdür. Türkiye’nin enerji ve madencilik alanında yerlileşme, kaynaklarını ekonomiye kazandırma ve dışa bağımlılığı azaltma iradesinden rahatsızlık duyuyorsunuz.

Devletimizin yatırımcıya sağladığı imkânları suistimal eden, işçimizin emeğini ve hakkını hiçe sayan, madencilerimizi mağdur eden hiçbir anlayışa müsamaha göstermeyeceğimizi tekraren ifade ediyoruz.

Ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak; madencilerimizin hakkını, alın terini ve çalışma güvenliğini korumak için bütün denetim ve yaptırım mekanizmalarını kararlılıkla işletmeye devam ediyoruz.

Biz ülkemizin kaynaklarını da işçimizin hakkını da kimsenin hoyratlığına, ihmalkârlığına veya siyasi istismarına bugüne kadar bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız."




Atletico Madrid-Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta? Atletico Madrid-Arsenal maçı TRT 1’de mi canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11’ler