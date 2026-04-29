Özgür Özel'in 'maden ruhsatı' iddiasına Bakan Bayraktar'dan yalanlama: Bildiğiniz hiçbir şey yok

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Doruk Madencilik işçilerinin eylemi üzerinden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ı hedef alıp, "Bildiğimiz bir şey var kardeşim, bu adamlara siz ruhsatı verdiniz, bu AK Parti’nin kara düzenidir." iddiasına bulundu. Maden ruhsat sayılarını resmi kaynaklarla açıkça bildirmelerine rağmen CHP liderinin verileri çarpıttığını vurgulayan Bakan Bayraktar, "Bildiğiniz hiçbir şey yok! 'Kara düzen' diye pazarlamaya çalıştığınız tablo, sizin uhdenizdeki belediyelerinizin aynadaki yansımasıdır. Asıl 'kara düzen' sizin yanınızda, yörenizde, etrafınızda şekillenmektedir." yanıtını verdi.
Ankara’da Doruk Madencilik işçilerinin günlerdir süren eylemi, İçişleri Bakanlığında yapılan görüşmelerin ardından uzlaşmayla sona erdi.
İşverenin işçilere toplam 96 milyon lira ödeme yaptığı belirtilirken, süreçte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Bakan Bayraktar, Özel'in bu açıklamasına X hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.
"Sayın Berat Albayrak dönemi üzerinden kurmaya çalıştığınız ucuz siyasi kurgu ise ayrı bir hazımsızlığın ürünüdür. Türkiye’nin enerji ve madencilik alanında yerlileşme, kaynaklarını ekonomiye kazandırma ve dışa bağımlılığı azaltma iradesinden rahatsızlık duyuyorsunuz.
Devletimizin yatırımcıya sağladığı imkânları suistimal eden, işçimizin emeğini ve hakkını hiçe sayan, madencilerimizi mağdur eden hiçbir anlayışa müsamaha göstermeyeceğimizi tekraren ifade ediyoruz.
Ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak; madencilerimizin hakkını, alın terini ve çalışma güvenliğini korumak için bütün denetim ve yaptırım mekanizmalarını kararlılıkla işletmeye devam ediyoruz.
Biz ülkemizin kaynaklarını da işçimizin hakkını da kimsenin hoyratlığına, ihmalkârlığına veya siyasi istismarına bugüne kadar bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız."