Küresel Sumud Filosu'ndan acil yardım çağrısı: Yunanistan açıklarında tehdit altındayız

İsrail'in Gazze üzerinde uyguladığı ablukayı kırmak için tekrar yola çıkan Küresel Sumud Filosu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Yunanistan açıklarında seyir halindeyken ciddi bir tehdit altında olduklarını duyurdu.

Açıklamada, gemilerle dünya arasındaki iletişimin kesilmesine yönelik kasıtlı bir sinyal karartma (jamming) saldırısı yapıldığı belirtildi. Ayrıca filonun çevresinde kime ait olduğu henüz tespit edilemeyen askeri gemilerin bulunduğu da ifade edildi.





“Uluslararası kamuoyunu harekete geçirmeliyiz”

Filoda yer alan sivil aktivistler ve insan hakları savunucularının, olası bir hukuksuz müdahaleye karşı hazırlık yaptığı belirtilen açıklamada, uluslararası kamuoyuna da çağrı yapıldı.

Paylaşımda, “İletişim tamamen kopmadan uluslararası kamuoyunu harekete geçirmeliyiz” ifadelerine yer verildi.

Filodaki aktivistler bildirdi: Filomuza İsrail tekneleri yaklaştı

Filoda bulunan aktivistlerin aktardığına göre, kendilerini “İsrail” olarak tanıtan askeri sürat tekneleri filoya ait gemilere yaklaşıp lazerler ve yarı otomatik silahlar doğrultarak aktivistlere teknelerin ön kısmına geçmeleri ve diz çökerek ellerini başlarının üzerine koymaları yönünde talimat verdi. Ayrıca teknelerle iletişimin engellendiği de ifade edildi.

Aktivistler üç gemiye müdahale edildiğini de aktardı.







