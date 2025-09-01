Yeni Şafak
Küresel Sumud Filosu gemileri yeniden yola çıktı

Küresel Sumud Filosu gemileri yeniden yola çıktı

22:381/09/2025, Pazartesi
G: 1/09/2025, Pazartesi
Gazze'ye gidecek Filistin bayraklı gemilerden biri.
Gazze'ye gidecek Filistin bayraklı gemilerden biri.

Küresel Sumud Filosu gemileri, kalkışından kısa bir süre sonra meydana gelen fırtına nedeniyle, güvenlik gerekçesiyle limana dönmek zorunda kalmıştı. Filodaki gemiler, hava koşullarının düzelmesiyle yeniden seyre başladı.

Dün gerçekleştirilen deneme seferinde, saatte 30 knot’u aşan şiddetli rüzgârlar nedeniyle katılımcıların güvenliğini tehlikeye atmamak adına limana dönme kararı alınmıştı.

Fırtına dindi, seyir yeniden başladı

Fırtınanın etkisini yitirmesi ve deniz şartlarının normale dönmesiyle birlikte, filo rotasına devam ediyor.

Barselona Limanı'nın ardından İtalya, Yunanistan ve Tunus'tan Akdeniz'e yelken açacak onlarca tekne ve binlerce kişinin olduğu Küresel Sumud Filosu'nda, aktivist, sanatçı, politikacı, doktor ve gazeteciler yer alıyor.

Gazze'deki soykırımından dolayı İsrail ile tüm kurumsal ilişkilerini kesen Barselona kenti, Küresel Sumud Filosu'nun ilk hareket noktası oldu.

Teknelerde, İrlandalı aktör Cunningham'ın yanı sıra uluslararası alanda tanınan İsveçli aktivist Greta Thunberg, İspanyol aktör Eduardo Fernandez ve eski Barselona Belediye Başkanı Ada Colau da bulunuyor.

Küresel Sumud Filosu nedir?

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.

Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etme yollarının aranmasını ifade eder.

Filistin'le ilgili sanatsal etkinliklerde, zeytin ağacı ve köylü hamile kadın sembolleri bu kavramı tasvir etmek için kullanılır.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir.


