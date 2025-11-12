Taşerona kadro düzenlemesi , uzun süredir taşeron işçiler tarafından beklenen bir adım olarak karşımıza çıkıyor. Bu düzenleme sayesinde, taşeron işçilere kadro verilerek, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve güvencelerinin artırılması hedefleniyor. Taşeron işçilerin kadroya alınması , iş güvencesinin sağlanması açısından büyük önem taşıyor. Özellikle kamuda çalışan taşeron işçiler, bu düzenleme ile birlikte daha stabil bir çalışma ortamına kavuşacaklar. Taşeron kadro düzenlemesi , hem işçilerin haklarının korunması hem de verimlilik açısından kritik bir rol oynuyor. Peki Taşerona kadro çıktı mı? Taşerona kadro düzenlemesinde son durum nedir? Yeni torba yasa maddeleri arasında taşeron işçi kadro düzenlemesi var mı? Taşerona kadro ile ilgili son gelişmeler, kadroya geçiş için gerekli şartlar ve bilinmesi gerekenler.