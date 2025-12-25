TÜİK ENFLASYON ORANI 2025 ARALIK AYI | TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE ile...

Memur ve emekli maaşlarından kira artış oranına kadar birçok kalemi doğrudan etkileyecek olan 2025 Aralık ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı yılın son enflasyon rakamlarıyla birlikte, 2026 yılında uygulanacak zam oranları da netleşmiş olacak. Kasım ayında TÜFE’nin aylık yüzde 0,87, yıllık yüzde 31,07 olarak gerçekleşmesinin ardından, piyasa beklentileri aralık verisine kilitlendi.
Milyonlarca memur, emekli ve kiracının merakla beklediği 2025 Aralık ayı enflasyon oranı için gözler TÜİK’e çevrildi. Aralık verisiyle birlikte hem 2026 Ocak maaş zamları hem de kira artış oranı kesinleşecek. Kasım ayında açıklanan yüzde 31,07’lik yıllık enflasyon sonrası vatandaşlar, “Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak, beklenti yüzde kaç?” sorularına yanıt arıyor.
2025 ARALIK AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?
Enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) veri takvimine göre, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da kamuoyu ile paylaşılacak.
2025 KASIM AYI ENFLASYON ORANI!
Enflasyon aylık bazda yüzde 0,87 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 31,07 oldu.
Yİ-ÜFE YILLIK YÜZDE 27,23 ARTTI, AYLIK YÜZDE 0,84 YÜKSELDİ
Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 26,72 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,23 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,37 artış gösterdi.
TÜFE YILLIK 31,07 ARTTI, AYLIK 0,87 YÜKSELDİ
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,87 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 29,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,91 artış olarak gerçekleşti.
ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ TCMB ANKETİ AÇIKLANDI
TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.
Buna göre, geçen ay yüzde 1,16 olan aralık ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,08'e düştü. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 32,20'den yüzde 31,17'ye geriledi.
TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,49'dan yüzde 23,35'e, 24 ay sonrası için de yüzde 17,69'dan yüzde 17,45'e düştü.