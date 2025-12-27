KYK burs zammı kaç TL olacak? 2026 KYK kredisi ne kadar yatacak?

Yeni yıla sayılı günler kala üniversite öğrencilerinin en çok araştırdığı konuların başında KYK burs ve kredi zammı 2026 geliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ödenen KYK bursu ile öğrenim kredisi için yapılacak olası artışlar, enflasyon verileriyle birlikte yeniden gündeme taşındı. Peki 2026 KYK bursu ne kadar olacak, zam oranı kaç TL’ye çıkacak?
Milyonlarca üniversite öğrencisi gözünü 2026 KYK burs zammına çevirdi. 2025 yılı ödemelerinin netleşmesinin ardından, yeni yılda burs ve kredi tutarlarının artırılıp artırılmayacağı merak ediliyor. Enflasyon farkı ve geçmiş yıllardaki artış oranları, KYK bursu ve kredisi 2026’da kaç TL olacak? sorusunu gündemin ilk sıralarına taşıdı.
KYK burs ve kredi zammına dair konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Lisans öğrencilerine 3 bin lira veriyoruz, yüksek lisans öğrencilerine 6 bin, doktora öğrencilerine de 9 bin olmak üzere. Bu yıl Maliye Bakanlığıyla görüşmelerimiz devam ediyor; inşallah, öğrencilerimiz için bir yeni bir artış söz konusu, bunu da yakında açıklayacağız. Şu anda 650 binin üzerinde öğrencimize burs veriyoruz” ifadelerini kullandı.
KYK 2026 ZAMMI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?
KYK 2026 zammı ocak ayı itibarıyla geçerli olacak. Yani öğrencilerin hesaplarına, Ocak 2026 itibarıyla zamlı burs ve kredi tutarları yatacak.
KYK 2026 ZAMMI NE KADAR OLDU?
KYK 2026 zammı henüz belli olmadı. Zam oranları netleştiğinde haberlerimize ekleyeceğiz.