Adıyaman TOKİ kura sonuç sorgulama ekranı 29 Aralık: TOKİ Adıyaman Sosyal Konut Kura Çekilişi Sonuçları asil isim listesi

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde kura süreci resmen başlıyor. Başvuruları 19 Aralık’ta sona eren dev projede, hak sahipleri 29 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak çekilişlerle belirlenecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman’da inşa edilecek 6 bin 620 konutun kura tarihine ilişkin merak edilen takvimi paylaştı.
500 bin sosyal konut projesinde gözler kura çekilişlerine çevrildi. Türkiye genelinde milyonlarca başvurunun yapıldığı projede, Adıyaman için planlanan 6 bin 620 konutun hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek. Bakan Murat Kurum’un açıklamasıyla birlikte Adıyaman TOKİ kura tarihi netlik kazandı.
TOKİ 500 bin sosyal konut Adıyaman kurası ne zaman çekilecek?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon yayınında Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin bilgilendirmede bulundu. Bakan Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk kuranın Adıyaman'daki konutlar için çekileceğini açıkladı.
Başvuru sayısının 8 milyon 800 bin, geçerli başvurunun da yaklaşık 5 milyon 300 bin olduğunu açıklayan Kurum, en çok başvuru yapılan illerin İstanbul, Ankara, İzmir olduğunu söyledi.
"İstanbul'a 100 bin konut yapıyoruz, Ankara'ya 30 küsur bin, zannedersem İzmir'e 18 bin. 1 milyon 326 bin gencimiz umutla bu projeye başvurdular. 29 Aralık'ta ilk kuramızı çekeceğiz. Bunu da ilk Adıyaman'daki konutlar için çekeceğiz. Deprem bölgesinden başlayacağız ve mart ayının içine kadar da kuralarımız devam edecek.
İlk teslimatlarımız da Mart 2027 dedik ama 2026 içerisinde teslim edeceğimiz konutlar var. Deprem bölgesine ekstra kontenjan ayırdık. İstiyoruz ki burada ağır hasar görmüş, evi olmayan dar gelirli vatandaşlarımız da ev sahibi olsun."
Adıyaman TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
Adıyaman'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Adıyaman'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Adıyaman'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.