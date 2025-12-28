Eskişehir'de kar yağışı etkili oluyor: Eskişehir'de yarın okullar tatil edildi mi? Valilik açıklaması var mı?

ESKİŞEHİR'DE YARIN (29 ARALIK) OKULLAR TATİL Mİ?





Eskişehir'de aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından tatil konusu da öğrencilerin gündeminde yer aldı. Ancak şu ana kadar Eskişehir Valiliği tatil hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Okulların tatil edilmesi kararı verilirse haberimizde anlık olarak paylaşacağız.