Eskişehir'de kar yağışı etkili oluyor: Eskişehir'de yarın okullar tatil edildi mi? Valilik açıklaması var mı?

Eskişehir'de kar yağışı etkisini arttırdı. Türkiye'nin büyük kısmında ektili olmaya başlayan soğuk ve kar yağışlı hava Eskişehir'de de kendini hissettirdi. Kar yağışıyla birlikte öğrenciler ise Eskişehir'de yarın okullar tatil edildi mi? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte valilik tatil açıklamaları ve kentten son dakika haberler...
Eskişehir'de kent merkezi ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde başlayan kar yağışı bugün de aralıklarla etkisini gösterdi. Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 3 ve en yüksek sıfır derece ölçüldüğü kentte binaların çatıları, araçlar ve bitkiler karla örtüldü.
Trafik ekipleri, sürücülere tedbirli olmaları, kar lastiği ya da zincir olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.
Odunpazarı ilçesinde bulunan Şelale Park da karla kaplandı. Yürüyüş yapan vatandaşlar, beyaz örtüyle kaplı parkta fotoğraf çektirdi.
ESKİŞEHİR'DE YARIN (29 ARALIK) OKULLAR TATİL Mİ?
Eskişehir'de aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından tatil konusu da öğrencilerin gündeminde yer aldı. Ancak şu ana kadar Eskişehir Valiliği tatil hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Okulların tatil edilmesi kararı verilirse haberimizde anlık olarak paylaşacağız.