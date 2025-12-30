Bingöl ve Tunceli’de okullar tatil mi? Valiliklerden açıklama var mı? İşte iki il için alınan karar

BİNGÖL VE TUNCELİ'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?





Bingöl ve Tunceli’de, etkili olması beklenen kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, kentte etkili olması beklenen yağış ve hava sıcaklıklarındaki düşüşle birlikte kuvvetli buzlanma ve don olayları nedeniyle eğitime 31 Aralık Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.





Açıklamada, “Meteorolojik verilere göre 31 Aralık 2025 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışının etkili olması ve hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüşle birlikte kuvvetli buzlanma ve don olaylarının yaşanması beklenmektedir. Oluşması muhtemel olumsuzluklar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar için tedbir amacıyla; 31 Aralık 2025 Çarşamba günü il merkezi ve tüm ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde bir (1) gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.



