Bugün kimin maçı var? 30 Aralık Salı bugün oynanacak maçlar

10:4230/12/2025, Salı
İngiltere Premier Lig, CAF Afrika Uluslar Kupası ve Suudi Arabistan Ligi'nde heyecan dolu karşılaşmalar devam edecek. Arsenal, sahasında Aston Villa'yı ağırlarken, Chelsea de Bournemouth'u konuk edecek. Manchester Utd, Wolverhampton ile kozlarını paylaşacak. Suudi Arabistan Ligi'nde ise Al Nasr, Al Ettifaq ile karşılaşacak. CAF Afrika Uluslar Kupası'nda ise Uganda, Nijerya ile mücadele edecek. İşte 30 Aralık Salı bugün oynanacak maçlar?

Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. İngiltere Premier Lig başta olmak üzere, CAF Afrika Uluslar Kupası ve Suudi Arabistan Ligi’nde futbol heyecanı yaşanacak. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 15 Eylül Pazartesi bugün oynanacak maçlar.

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak?

19:00 Tanzanya - Tunus CAF Afrika Uluslar Kupası Exxen

19:00 Uganda - Nijerya CAF Afrika Uluslar Kupası Exxen

20:30 Al Ettifaq - Al Nasr Riyadh Suudi Arabistan Pro Lig TRT Spor

22:00 Benin - Senegal CAF Afrika Uluslar Kupası Exxen

22:00 Botsvana - Demokratik Kongo CAF Afrika Uluslar Kupası Exxen

22:30 Burnley - Newcastle İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect

22:30 Chelsea - Bournemouth İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect

22:30 Nottingham Forest - Everton İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect

22:30 West Ham - Brighton İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect

23:00 Motherwell - Celtic İskoçya Premier Lig TRT Spor

23:15 Arsenal - Aston Villa İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect

23:15 Manchester Utd - Wolverhampton İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect

