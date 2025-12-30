Yeni Şafak
Florya açıklarında iki tankerden acil durum çağrısı: Kurtarma ekipleri bölgede

12:21 30/12/2025, Salı
G: 30/12/2025, Salı
Fırtına etkisini arttırdı... Azerbaycan ve Türk bandrallı olduğu öğrenilen iki tankerden acil durum çağrısı geldi.
İstanbul Florya açıklarında Azerbaycan ve Türk bandıralı iki tankerden acil durum çağrısı geldi. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

İstanbul'un Florya açıklarında Azerbaycan ve Türk bandıralı iki tankerden acil durum çağrısı geldi.


KURTARMA EKİPLERİ BÖLGEDE


Bakırköy Florya açıklarında Azerbaycan ve Türk bandrallı iki tankerden acil durum çağrısı geldi. Olay yerine kurtarma ekiplerinin sevk edildi.


ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Küçükçekmece Demir Sahası’nda 2 tankerin birbirine temas ettiği bilgisi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kara tahlisiye ekibinin yönlendirildiğini duyurdu.


Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "KALBAJAR* isimli 141 metre boyundaki tanker ile *ALATEPE* isimli 115 metre boyundaki tankerin *Küçükçekmece Demir Sahası'nda* birbirine temas ettiği bilgisi üzerine ve gemilerin kıyıya yakın olmaları nedeniyle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı kara tahlisiye (can kurtarma) ekibimiz ve KURTARMA-9 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi." denildi.



