Florya açıklarında iki tankerden acil durum çağrısı: Kurtarma ekipleri bölgede

Bakırköy Florya açıklarında Azerbaycan ve Türk bandrallı iki tankerden acil durum çağrısı geldi. Olay yerine kurtarma ekiplerinin sevk edildi.

Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "KALBAJAR* isimli 141 metre boyundaki tanker ile *ALATEPE* isimli 115 metre boyundaki tankerin *Küçükçekmece Demir Sahası'nda* birbirine temas ettiği bilgisi üzerine ve gemilerin kıyıya yakın olmaları nedeniyle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı kara tahlisiye (can kurtarma) ekibimiz ve KURTARMA-9 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi." denildi.