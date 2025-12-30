Florya açıklarında iki tankerden acil durum çağrısı: Kurtarma ekipleri bölgede

İstanbul Florya açıklarında Azerbaycan ve Türk bandıralı iki tankerden acil durum çağrısı geldi. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.
KURTARMA EKİPLERİ BÖLGEDE
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Küçükçekmece Demir Sahası’nda 2 tankerin birbirine temas ettiği bilgisi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kara tahlisiye ekibinin yönlendirildiğini duyurdu.
Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "KALBAJAR* isimli 141 metre boyundaki tanker ile *ALATEPE* isimli 115 metre boyundaki tankerin *Küçükçekmece Demir Sahası'nda* birbirine temas ettiği bilgisi üzerine ve gemilerin kıyıya yakın olmaları nedeniyle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı kara tahlisiye (can kurtarma) ekibimiz ve KURTARMA-9 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi." denildi.