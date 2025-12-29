Yeni Şafak
Giresun’da fırtına dalgaları taşkına neden oldu

23:1929/12/2025, Pazartesi
IHA
Tirebolu ilçesinde meydana gelen dev dalgalar taşkınlara neden oldu
Tirebolu ilçesinde meydana gelen dev dalgalar taşkınlara neden oldu

Giresun'un Tirebolu ilçesinde etkisini artıran fırtına nedeniyle dalga boyu 5 metreye ulaştı. Dalgaların ilçe merkezine ilerlemesi sonucu birçok yer sular altında kaldı.

Karadeniz’de etkili olan fırtına, Giresun’un Tirebolu ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde dalgakıranları aşan dev dalgalar taşkınlara neden olurken, kıyıya sürüklenen kaya ve odun parçaları sahil yoluna kadar ulaştı.


Akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran fırtına nedeniyle Tirebolu’da dalga boyu yer yer 5 metreye ulaştı. Dalgaların dalgakıranları aşarak ilçe merkezine kadar ilerlemesi sonucu sahil yolu, kaldırımlar ve sahil bandındaki park alanları sular altında kaldı. Yüksek dalgaların taşıdığı kaya ve büyük odun parçaları sahil şeridine ve yollara savruldu.


Tirebolu Belediyesi ekipleri, yolların yeniden trafiğe açılması ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla kapsamlı temizlik ve güvenlik çalışması başlattı. Sahil yolunda trafik kontrollü olarak sağlanırken, yetkililer fırtınanın etkisini sürdürebileceği uyarısında bulundu.



