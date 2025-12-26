Doğu Karadeniz’de kuvvetli kar yağışı uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, 26 Aralık 2025 Cuma günü saat 22.00’den itibaren Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Trabzon ve Giresun’un yüksek kesimlerinde 10 ile 20 santim arasında kuvvetli, Rize ve Artvin’in yükseklerinde ise yer yer 20 santim ve üzerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.