Kayganlaşan yolda facianın eşiğinden dönüldü: Üç yaralı

00:5327/12/2025, Cumartesi
IHA
Bursa'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil savrularak takla attı. Refüjdeki aydınlatma direğine çarparak yan duran otomobilde bulunan üç kişi yaralandı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin takla atarak direğe çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolunda meydana geldi. Alanyurt’tan İnegöl merkeze seyir halinde olan Mustafa Can S. (18) idaresindeki 16 AZ 385 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrularak takla atan araç refüjdeki aydınlatma direğine çarparak yan durdu. Kaza sonucu sürücü ile araçtaki yolcular G.S. (17) ile İ.T.G. (17) yaralandı. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



