Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Kaçak kazıya suçüstü: Kıskıvrak yakalandılar

Kaçak kazıya suçüstü: Kıskıvrak yakalandılar

13:3926/12/2025, Cuma
G: 26/12/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
İznik.
İznik.

Bursa’nın İznik ilçesinde kaçak kazı yaptığı iddia edilen 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

İznik'te Tacir Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda 2 şüpheli şahsın kaçak kazı yaptığı bilgisini alan İznik jandarma ekipleri bölgeye gerçekleştirilen operasyon neticesinde, arazide kaçak kazı yapan 2 şahsı suçüstü yakaladı.

Operasyonda şüphelilerle birlikte 1 adet jeneratör, 1 adet kırıcı delici matkap ele geçirilirken, olayla ilgili adli işlemlere başlandığı bildirildi.

Yetkililer, kültürel ve tarihi mirasın korunması amacıyla kaçak kazılara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.



#İznik
#kazı
#kaçak
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dolar kaç TL, euro ne kadar? 26 Aralık 2025 Cuma güncel döviz fiyatları