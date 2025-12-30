Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Gazze’den Türkiye’ye 1 Ocak çağrısı: İstanbul'da sesimizi yine dünyaya duyurun

Gazze’den Türkiye’ye 1 Ocak çağrısı: İstanbul'da sesimizi yine dünyaya duyurun

10:5330/12/2025, Salı
G: 30/12/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Galata Köprüsü'nde 1 Ocak'ta Filistin'e destek için binlerce kişi bir araya gelecek.
Galata Köprüsü'nde 1 Ocak'ta Filistin'e destek için binlerce kişi bir araya gelecek.

Gazze Şeridi’nde 10 Ekim’de ateşkes ilan edilmesine rağmen İsrail’in saldırıları sürüyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği Milli İrade Platformu, 1 Ocak 2026’da Galata Köprüsü’nde İsrail’in Filistin’deki katliamlarına “dur” demek için yürüyüş düzenleyecek. “Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin’i unutmuyoruz” sloganıyla gerçekleştirilecek yürüyüş öncesinde Filistinliler, “Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. 1 Ocak’ta da İstanbul’da sesimizi dünyaya duyurun” çağrısı yaptı.

İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye yönelik saldırılarına devam ediyor. Kadın, çocuk demeden sivillerin hedef alındığı saldırılara karşı Türkiye desteğini kararlılıkla sürdürüyor.

İsrail katliamına 'dur' denilecek

Geçen yıl olduğu gibi 2026'nın ilk gününde de İsrail'in Filistin'deki katliamına 'dur' demek için sivil toplum kuruluşları İstanbul'da bir araya gelecek. Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eylemde İsrail'in devam eden soykırımı protesto edilecek.

Sivil toplum kuruluşları (STK), Milli İrade Platformu tarafından Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eyleme katılım çağrısı yaptı.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, Filistin davasının sivil toplum açısından çok katmanlı bir sorumluluk alanı olduğunu söyledi.

STK'ler ve halkça Filistin davasının savunucuları olmanın çok önemli olduğunu belirten Yılmaz,
"Ülkemiz temelde en başından beri hem diplomatik ve uluslararası anlamda hem de insani yardımlar anlamında çok geniş bir şekilde Filistin'e destek verdi. Gazze meselesine elini taşın altına koydu. İsrail ateşkes kurallarına uymuyor. Hukuki ve insani yardım noktasında da birçok ihlalde bulunuyor. Bu noktada tepki vermek büyük önem taşıyor"
dedi.

Gazzelilerden mesaj var

Filistinliler, Milli İrade Platformu tarafından düzenlenecek yürüyüşe destek videosu yayınladı.

Videoda,
"1 Ocak'ta Türkiye'de yürüyüş olacağını duydum. Umarım herkes katılır. Bizim için yürüyüşe katılın"
çağrısı yapılırken,
Filistinli bir kadın da,
"Türkiye hep yanımızda oldu. Allah yürüyeceklerin sayısını artırsın. Türk halkına bir kez daha teşekkür ediyoruz, bizi yalnız bırakmadılar"
dedi.
YouTube
Gazze’den Türkiye’ye 1 Ocak çağrısı: İstanbul'da sesimizi yine dünyaya duyurun
Gündem
30 Aralık, Salı

Sanatçılardan Galata çağrısı

Türkiye’nin en çok izlenen yapımlarından Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin oyuncuları da bu yürüyüş için vatandaşlara çağrıda bulundu.

YouTube
Gazze’den Türkiye’ye 1 Ocak çağrısı: İstanbul'da sesimizi yine dünyaya duyurun
Gündem
30 Aralık, Salı

Gazze’de kış şartları Filistinlilerin yaşamını zorlaştırıyor

Siyonist rejim ateşkese rağmen Gazze'ye insani yardımların girişine izin vermiyor. 10 Ekim'den beri bölgeye insani yardım taşıyan 48 bin TIR girmeliydi ancak sadece 19 bin 764 TIR girdi. Benzin taşıyan 4 bin tanker için anlaşılmıştı, ama İsrail 425 tankere izin verdi. Filistinliler günlerdir bir yandan da soğuklarla boğuşuyor. Gazze Şeridi'nde halihazırda çadırların yüzde 90'ı sular altında.




#Gazze
#1 ocak
#Galata Yürüyüşü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
HURDA TEŞVİKİ 2025 SON DAKİKA: Hurda teşviki yasası Meclis’ten geçti mi, ne zaman Resmi Gazete’de yayımlanacak? Alınabilecek araçlar ve fiyat listesi