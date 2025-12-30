Gazze’den Türkiye’ye 1 Ocak çağrısı: İstanbul'da sesimizi yine dünyaya duyurun

Gazze Şeridi’nde 10 Ekim’de ateşkes ilan edilmesine rağmen İsrail’in saldırıları sürüyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği Milli İrade Platformu, 1 Ocak 2026’da Galata Köprüsü’nde İsrail’in Filistin’deki katliamlarına “dur” demek için yürüyüş düzenleyecek. “Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin’i unutmuyoruz” sloganıyla gerçekleştirilecek yürüyüş öncesinde Filistinliler, “Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. 1 Ocak’ta da İstanbul’da sesimizi dünyaya duyurun” çağrısı yaptı.
İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye yönelik saldırılarına devam ediyor. Kadın, çocuk demeden sivillerin hedef alındığı saldırılara karşı Türkiye desteğini kararlılıkla sürdürüyor.
İsrail katliamına 'dur' denilecek
Geçen yıl olduğu gibi 2026'nın ilk gününde de İsrail'in Filistin'deki katliamına 'dur' demek için sivil toplum kuruluşları İstanbul'da bir araya gelecek. Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eylemde İsrail'in devam eden soykırımı protesto edilecek.
Sivil toplum kuruluşları (STK), Milli İrade Platformu tarafından Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eyleme katılım çağrısı yaptı.
Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, Filistin davasının sivil toplum açısından çok katmanlı bir sorumluluk alanı olduğunu söyledi.
Gazzelilerden mesaj var
Filistinliler, Milli İrade Platformu tarafından düzenlenecek yürüyüşe destek videosu yayınladı.
Sanatçılardan Galata çağrısı
Türkiye’nin en çok izlenen yapımlarından Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin oyuncuları da bu yürüyüş için vatandaşlara çağrıda bulundu.
Gazze’de kış şartları Filistinlilerin yaşamını zorlaştırıyor
Siyonist rejim ateşkese rağmen Gazze'ye insani yardımların girişine izin vermiyor. 10 Ekim'den beri bölgeye insani yardım taşıyan 48 bin TIR girmeliydi ancak sadece 19 bin 764 TIR girdi. Benzin taşıyan 4 bin tanker için anlaşılmıştı, ama İsrail 425 tankere izin verdi. Filistinliler günlerdir bir yandan da soğuklarla boğuşuyor. Gazze Şeridi'nde halihazırda çadırların yüzde 90'ı sular altında.