Gazze için kıyama: 1 Ocak'ta Galata'dayız

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, Filistin davasının sivil toplum açısından çok katmanlı bir sorumluluk alanı olduğunu söyledi. Yılmaz, ateşkes kararının ardından Batı ülkelerinde kitlesel eylemlerin azalmasına dikkati çekerek, "Avrupa'da ve Amerika'da toplumsal eylemler neredeyse durma noktasına geldi. Biz, bu sessizliği bozmak, uyanıklığı canlı tutmak için 1 Ocak'ta bir araya geleceğiz. Amacımız Filistin'i unutturmamak" dedi.

EVRENSEL BİR ÇAĞRI

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan ise "1 Ocak çağrısı"nın yalnızca Filistin veya Gazze'yle sınırlı olmadığını belirterek, evrensel bir anlam taşıdığını söyledi. Bu çağrının aslında "dünya barışı, dünya kardeşliği ve dünya huzuru" için bütün insanlığa yapıldığına işaret eden Ceylan, şöyle devam etti: “Bu, çocuğunun geleceğini düşünen bütün anne ve babalara yapılmış bir çağrıdır. Bugün eğitim camiasının tamamına adalet ve merhamet temelli bir nesil yetiştirme kaygısı olan eğitim camiasının tamamına yapılmış bir çağrıdır. Bir çocuğun hayatını kurtarmak için mücadele eden bütün doktorlara yapılmış bir çağrıdır. Çünkü dünyanın en büyük kanser hücresiyle mücadele ediyoruz ve bunu durdurmak zorundayız."

İNSANİ VE VİCDANİ BİR GÖREV

İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün de 1 Ocak'taki buluşmanın insani ve vicdani bir sorumluluk olduğunu belirtti. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek yürüyüşle Filistin'e yönelik duyarlılığın yeniden yükseltilmesinin hedeflendiğini ifade eden Tülün, "1 Ocak sabahı Galata'da olmak sadece İslami değil, insani ve vicdani bir görevdir. En güçlü sesin Türkiye'den yükseleceğine inanıyoruz. Farkındayız, unutmuyoruz, unutturmuyoruz. Gazze'ye destek, Filistinlilere özgürlük, şehitlerimize rahmet, teröre de lanet için bir arada olacağız." diye konuştu.







