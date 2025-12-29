Van'da yarın okullar tatil mi? 30 Aralık Salı Van'da okul yok mu, var mı? Valilik ve MEB son dakika açıklamalar

Van’da etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi, kent genelinde hayatı olumsuz etkilerken gözler Valilikten gelecek açıklamaya çevrildi. Ulaşımda aksamalar yaşanması ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte öğrenciler ve veliler, “Van’da okullar tatil mi?” sorusuna yanıt arıyor.

Doğu Anadolu'yu etkisi altına alan yoğun kar yağışı Van'da da günlük yaşamı durma noktasına getirdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak edilirken, Van Valiliği'nden yapılacak resmi açıklama bekleniyor.

30 ARALIK VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ EDİLDİ? 30 Aralık Salı günü Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Van'da okullar tatil edildiğine dair bir açıklama bulunmuyor. Kentte gerçekleşen yoğun kar yağışı nedeniyle Van'da 29 Aralık Pazartesi okullarda eğitime bir gün ara verilmişti.