Van'da yarın okullar tatil mi? 30 Aralık Salı Van'da okul yok mu, var mı? Valilik ve MEB son dakika açıklamalar

Van'da yarın okullar tatil mi? 30 Aralık Salı Van'da okul yok mu, var mı? Valilik ve MEB son dakika açıklamalar

17:1929/12/2025, Pazartesi
Van’da etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi, kent genelinde hayatı olumsuz etkilerken gözler Valilikten gelecek açıklamaya çevrildi. Ulaşımda aksamalar yaşanması ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte öğrenciler ve veliler, “Van’da okullar tatil mi?” sorusuna yanıt arıyor.

Doğu Anadolu’yu etkisi altına alan yoğun kar yağışı Van’da da günlük yaşamı durma noktasına getirdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak edilirken, Van Valiliği’nden yapılacak resmi açıklama bekleniyor.

30 ARALIK VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ EDİLDİ?

30 Aralık Salı günü Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Van'da okullar tatil edildiğine dair bir açıklama bulunmuyor. Kentte gerçekleşen yoğun kar yağışı nedeniyle Van'da 29 Aralık Pazartesi okullarda eğitime bir gün ara verilmişti.

VAN VALİLİĞİ OKUL TATİL AÇIKLAMASI

Van Valiliği'nin resmi X hesabından okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor. İlerleyen saatlerde hava şartlarının sertleşmesine bağlı Van okul tatil açıklaması gelmesi halinde detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

