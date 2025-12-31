MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMALARI 2026 | Memur maaşı ne kadar olacak? Öğretmen, avukat, polis, hemşire...

2026 yılı memur maaşı zammı için geri sayım başladı. Öğretmen, polis, hemşire, doktor ve avukatlar, ocak ayından itibaren maaşlara yapılacak artışı yakından takip ediyor. TÜİK’in kasım ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla 5 aylık enflasyon farkı netleşirken, aralık ayı enflasyonu zam oranında belirleyici olacak. Peki 2026’da memur ve emekli memur maaşları ne kadar artacak?
Memur ve emekli memurların gözü 2026 ocak zammına çevrildi. TÜİK tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon oranıyla birlikte 5 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme payı yeniden hesaplandı. Aralık ayı enflasyonunun eklenmesiyle birlikte memur maaşlarına yapılacak zam oranı netleşecek.
5 AYLIK ENFLASYON BELLİ OLDU
Enflasyon oranları temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 ve Kasım ayı için yüzde 0.87 olarak gerçekleşti. İlk beş veriye ilişkin yıllık enflasyon oranı yüzde 31.07 olarak şekillenirken, maaş zammı oranı yüzde 11.21 olarak netleşti. Maaş zamlarının belli olması için sadece aralık ayı verisi kaldı.
ENFLASYON BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİ
TÜFE artışı beklentisi yüzde 32,20'den yüzde 31,17'ye geriledi. 12 ay sonrası için enflasyon tahmini yüzde 23,49'dan yüzde 23,35'e, 24 ay sonrası içinse yüzde 17,69'dan yüzde 17,45'e düştü. Kasım ayında enflasyon yüzde 0,87 olarak açıklandı.
2026 MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Şu ana kadar açıklanan kasım ayı verilerine göre, memur alacağı maaş zammı tablosu şu şekilde:
Toplam enflasyon: %11,21
5 aylık enflasyon farkı: %5,91
Toplu sözleşme zammı: %11
Kümülatif zam: %17,57
5 Ocak tarihinde açıklanacak aralık enflasyonunun yüzde 1,08 gelmesi halinde yeni oluşan tablo şu şekilde:
Toplam 6 aylık enflasyon: %12,40
Enflasyon farkı: %7,05
Toplu sözleşme zammı: %11
Toplam kümülatif zam: %18,84
Bugün itibariyle en düşük memur maaşı 50 bin 503 TL. Yüzde 18,84'lük zammın ortaya çıkması halinde 1000 TL'lik seyyanen zamla en düşük memur maaşı 61 bin 17 TL'ye yükselecek. Yüzde 31'lik enflasyon gelmesi halinde 6 aylık enflasyon farkı 6,93 olacak. Toplam zam oranı 18,79 şeklinde hesaplanacak. En düşük memur maaşı 59 bin 992 TL'ye çıkacak. 1000 TL ilaveyle 60 bin 992 olacak.
MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ALACAK?
Yüzde 18.79'lik zam gerçekleşirse 22 bin 672 TL'den 1000 TL'lik seyyanen zamla birlikte 27 bin 911 TL'ye
Yüzde 18.84'lük zam gelirse 27 bin 943 TL'ye
Yüzde 17.79'lük üçüncü senaryoda ise en düşük emekli memur maaşı 27.705 TL'ye çıkacak.