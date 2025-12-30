İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmeleri doğrultusunda, akşam saatlerinden itibaren 19 ilçeye kar yağacak. Peki İstanbul’da bu gece hangi ilçelerde kar yağacak? İşte bugün İstanbul’da kar yağışı olacak ilçeler.
İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerini paylaşarak, bu gece itibariyle kent genelinde 19 ilçede kar yağışı beklediğini duyurdu. Hava sıcaklıklarının, özellikle yüksek kesimlerde bu gece sıfır derecelere kadar düşmesi öngörülüyor. Peki İstanbul’da bu gece hangi ilçelerde kar yağacak? İşte bugün İstanbul’da kar yağışı olacak ilçeler.
İstanbul Valiliği, 19 ilçede bu gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini açıkladı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; İstanbul'da rüzgârın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden, akşam saatlerinden itibaren ise kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlere dönerek, kuvvetli (40–60 km/saat) eseceği tahmin edilmektedir" denildi.
"Hava sıcaklıklarının bu gece saatlerinden sonra rüzgarın yön değistirmesiyle ani ve hızlı bir şekilde düşerek 14 dereceden 3 dereceye, yüksek kesimlerde ise 0 dereceye kadar gerilemesi beklenmektedir" denilen açıklamada, "yağışların akşam saatlerinden itibaren il genelinde yağmur şeklinde başlayacağı" ifade edildi.
Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte gece saatlerinden sonra özellikle kuzey ve yüksek kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
İstanbul’da bu gece hangi ilçelerde kar yağacak?
Valilik açıklamasında kar yağışı beklenen 19 ilçe şöyle açıklandı: Başakşehir, Beylikdüzü, Beşiktaş, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sultangazi, Ataşehir, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Ümraniye, Sarıyer, Arnavutköy, Beykoz ve Şile.
Valilik, hava koşullarındaki ani değişim nedeniyle buzlanma ve don olayları ile birlikte ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu. Özellikle gece ve sabah saatlerinde sürücülerin ve yayaların dikkatli olması istendi.