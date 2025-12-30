"Hava sıcaklıklarının bu gece saatlerinden sonra rüzgarın yön değistirmesiyle ani ve hızlı bir şekilde düşerek 14 dereceden 3 dereceye, yüksek kesimlerde ise 0 dereceye kadar gerilemesi beklenmektedir" denilen açıklamada, "yağışların akşam saatlerinden itibaren il genelinde yağmur şeklinde başlayacağı" ifade edildi.

Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte gece saatlerinden sonra özellikle kuzey ve yüksek kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.