Son dakika meydana gelen üst üste depremlerin arından son depremler listesi ve AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi sarsıntılara ilişkin detayları anbean paylaşıyor. 1 Ocak bugün yılbaşı gecesinde deprem oldu mu? Bugün en son nerede deprem oldu? İşte 1 Ocak Perşembe günü AFAD ve Kandilli bugün son yaşanan depremler listesi.

1 /4 Bulunduğu ilde sarsıntı yaşayan vatandaşlar son depremleri talip ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne yönelik deprem mi oldu sorusuna yanıt aranıyor. En son nerede, ne zaman deprem meydana geldi? AFAD, Kandilli son depremler listesi

2 /4 1 OCAK 2025 SON DEPREMLER AFAD ölçümlerine göre bugün büyük ölçekte bir deprem meydana gelmedi. 3.0 büyüklüğünün altındaki depremleri aşağıdaki linke tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.

3 /4 1 OCAK 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

2026-01-01 07:37:47 39.24972 28.2775 6.07 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-01 07:25:47 39.23778 29.00167 11.73 ML 1.4 Simav (Kütahya) 2026-01-01 07:06:26 39.20972 28.34861 5.19 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-01 07:03:13 39.59139 27.95528 9.06 ML 1.3 Altıeylül (Balıkesir) 2026-01-01 07:01:58 39.06472 28.20111 7.02 ML 1.6 Gördes (Manisa) 2026-01-01 06:57:04 39.19139 28.34917 8.33 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-01 06:28:13 38.20417 37.90194 7.35 ML 2.6 Doğanşehir (Malatya) 2026-01-01 06:14:06 38.42667 27.10528 7.77 ML 2.0 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [02.09 km] Konak (İzmir) 2026-01-01 06:12:27 39.20722 28.24222 11.6 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-01 05:46:56 39.1975 28.18778 8.83 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-01 05:13:48 39.87861 25.90556 5.82 ML 1.9 Ege Denizi - [14.34 km] Bozcaada (Çanakkale) 2026-01-01 05:08:21 38.35556 38.81028 12.2 ML 1.6 Kale (Malatya) 2026-01-01 05:01:04 38.25194 38.73611 12.2 ML 1.5 Pütürge (Malatya) 2026-01-01 04:57:09 37.19694 27.85333 6.76 ML 1.7 Milas (Muğla) 2026-01-01 04:51:46 39.19833 28.33472 8.79 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-01 04:44:47 39.16889 28.28972 11.87 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-01 04:40:02 39.23722 28.99667 7.06 ML 1.4 Simav (Kütahya) 2026-01-01 04:36:32 39.22444 29.02028 6.72 ML 1.4 Simav (Kütahya) 2026-01-01 04:26:56 39.37028 28.09389 7.96 ML 1.1 Bigadiç (Balıkesir) 2026-01-01 04:07:52 39.18333 28.28972 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-01 04:07:49 39.845 41.8275 7.07 ML 1.4 Köprüköy (Erzurum) 2026-01-01 04:06:50 39.13472 28.25861 7.83 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-01 04:05:13 38.78611 38.04111 6.27 ML 1.4 Hekimhan (Malatya) 2026-01-01 03:59:23 39.18278 28.34139 5.12 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-01 03:43:37 39.20611 28.26778 16.49 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-01 03:34:56 39.17778 28.23528 7.44 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-01 03:12:59 38.05722 37.65778 7.03 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya) 2026-01-01 03:03:48 39.16583 28.22583 6.69 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-01 03:01:22 39.15333 28.26472 7.49 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-01 03:01:02 37.46667 37.00833 7.5 ML 1.7 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 2026-01-01 02:56:05 38.735 38.01694 6.9 ML 1.3 Hekimhan (Malatya)