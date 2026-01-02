MEMUR MAAŞ ZAMMI OCAK 2026 HESAPLAMA EKRANI: 2026'da memur maaşı ne kadar olacak? 6 aylık memur zammı enflasyon farkı

2026 memur maaşı zammı için geri sayım başladı. TÜİK’in kasım ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte 5 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme payı yeniden hesaplandı. Öğretmen, doktor, polis ve diğer kamu çalışanları, ocak ayında maaşlara yapılacak artış oranını merak ediyor. Peki 2026’da memur maaşları yüzde kaç zamlanacak?
Memur maaş zammı 2026 yılı için netleşmeye başladı. Kasım ayı TÜFE verilerinin açıklanmasının ardından 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıkarken, gözler aralık ayı enflasyonuna çevrildi. 6 aylık zam oranının belirlenmesiyle birlikte memur maaşları ocak ayında artacak.
2026 MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 5 Ocak Pazartesi günü aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından maaşlara yapılacak nihai zam oranları belli olacak.
2026'DA MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Memur maaşına yılda 2 kez toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı doğrultusunda maaş zammı geliyor. 2026 yılının ilk yarısı için belirlenen toplu sözleşme zammı yüzde 11 olarak belirlendi. Bu doğrultuda, kümülatif zam oranı yüzde 17,57'ye ulaştı. Bu zamma ek olarak, 1.000 TL'lik taban aylık artışı da uygulanacak.
5 AYLIK ENFLASYON VERİLERİNE GÖRE MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Kasım ayı verilerine göre güncel zam hesaplaması şöyle:
5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 11,21
Enflasyon farkı: Yüzde 5,91
Toplu sözleşme zammı: Yüzde 11
Toplam kümülatif artış: Yüzde 17,57
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLUR?
En düşük memur maaşı şu an için 43 bin 726 TL. Kasım ayı enflasyon verilerine göre yapılan hesaplamayla en düşük memur maaşı, yapılacak zamla birlikte 60 bin 366 liraya yükselecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
En düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 651 lira seviyesinde hesaplandı.