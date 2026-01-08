TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yürütülen kura çekilişleri sürerken, Bingöl’de yapılacak 2 bin 59 konut için gözler kura tarihine çevrildi. 10 Ocak’ta gerçekleştirilecek kura öncesinde Bingöl TOKİ’ye başvuru yapan vatandaşlar, başvurularının geçerli olup olmadığını ve sosyal konut kurasına kimlerin katılacağını araştırıyor. Bu kapsamda, Bingöl TOKİ kurasına katılmaya hak kazanan isimlerin netleşip netleşmediği merak konusu oldu. Peki TOKİ Bingöl kurasına katılacaklar belli oldu mu?
TOKİ 500 bin konut Bingöl kurasına kimler katılacak?
Bingöl TOKİ 500 bin sosyal konut projesi için başvuru yapanların, kuraya katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi henüz açıklanmadı.
TOKİ KONUT KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
TOKİ kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
Bingöl'de 500 bin sosyal konutlar nereye ve ne kadar yapılacak?
Bingöl'de TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
Bingöl'de 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Bingöl'de 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Bingöl'de 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
TOKİ EVLERİ NASIL OLACAK?
Kampanya kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.
Projede yer alan konutların 200 bini 80 metrekarelik 2+11, 150 bini 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 dairelerden oluşacak.