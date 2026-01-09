Ankara su kesintisi programı güncellendi. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, 9 Ocak Cuma günü 8 ilçenin bazı bölgelerinde su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Vatandaşların yakından takip ettiği su kesintilerine dair detaylar ASKİ'nin resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı. Yenimahalle, Çankaya, Altındağ, Pursaklar, Mamak gibi birçok ilçe ve mahallenin etkileneceği su kesintilerinin saatleri de açıklamalarda yer aldı. Peki Ankara'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçede ve kaç saat kesilecek? İşte 9 Ocak Cuma Ankara su kesintisi güncel programı.

1 /10 Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, yarın 09.00-23.00 saatleri arasında 8 ilçedeki bazı mahallelerde su kesintilerinin yaşanabileceğini bildirdi.

2 /10

ASKİ'DEN YENİ SU KESİNTİSİ DUYURUSU

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, (9 Ocak Cuma) 09.00-23.00 saatleri arasında 8 ilçedeki bazı mahallelerde su kesintilerinin yaşanabileceğini bildirdi.

ASKİ'den yapılan duyuruda, su kaynaklarını korumak amacıyla bir süredir uygulanan kontrollü su yönetiminin mevcut koşullar nedeniyle devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, yarın 09.00-23.00 saatleri arasında bazı bölgelerde planlı basınç düşüklüğü ve yer yer kısa süreli su kesintileri yaşanabileceği kaydedildi.



3 /10

ANKARA'DA SU KESİNTİSİNDEN ETKİLENECEK BÖLGELER Su kesintisinden etkilenecek mahalleler şöyle:

Yenimahalle: Yunus Emre, Barış, Çamlıca, Mehmet Akif Ersoy, Turgut Özal, Özevler, Aşağı Yahyalar, Uğur Mumcu, Serhat, Ostim (üst kotları), Tepealtı, Güzelyaka, Güventepe, Kayalar (alt kotları), Kaletepe (alt kotları), Pamuklar (alt kotları), Varlık, Yeniçağ, Ragıp Tüzün, Çarşı, Işınlar, Gayret, Gazi, Macun, Kentkoop, İlkyerleşim, İnönü, Batı Sitesi, Yenibatı, Ergazi, Cumhuriyet, Çakırlar, Kardelen, Susuz, Ata, Esentepe, Anadolu, Karşıyaka, Yukarı Yahyalar, Yeşilevler ve Ergenekon (alt kotları).



4 /10 Çankaya: Beytepe (üst kotları), Üniversiteliler (üst kotları), Dodurga (alt kotları), Alacaatlı, Yaşamkent, Konutkent, Mutlukent, Çukurambar, İşçi Blokları, Ahlatlıbel, Mürsel Uluç, Osman Temiz, Naci Çakır, İlker, Metin Akkuş.

5 /10 Altındağ: Önder (alt kotları), Ulubey, Yıldıztepe (üst kotları), Doğantepe (alt kotları).

6 /10 Pursaklar: Ayyıldız, Yunus Emre (alt kotları), Merkez (alt kotları), Fatih (alt kotları), Mimar Sinan (alt kotları).

7 /10 Mamak: Gülveren, Hürel, Bahçelerüstü, Bahçeleriçi, Harman, Hüseyin Gazi, Dutluk, Diriliş, Başak, Ekin, Bostancık, Küçük Kayaş, Büyük Kayaş, Yeşilbayır, Yeni Bayındır, Eski Bayındır, Kıbrısköyü, Kutludüğün, Lalahan (İstasyon), Karşıyaka (Lalahan), Çağlayan, Misket, Üreğil, Boğaziçi, Fahri Korutürk, Köstence.

8 /10 Elmadağ: Lalabel, Bahçelievler (üst kotları), Havuzbaşı, Şehitlik, Muzaffer Ekşi (üst kotları), Sanayi Bölgesi, Hasanoğlan.



9 /10 Keçiören: Ayvalı, Etlik, Esertepe, İncirli, 19 Mayıs, Kuşcağız, Tepebaşı, Şenlik, Pınarbaşı, Uyanış, Köşk, 23 Nisan, Adnan Menderes, Aktepe, Yeşiltepe, Bağlarbaşı, Çaldıran.







