Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik: Kadroya geçenler bir yıl boyunca mazeret dışında tayin isteyemeyecek

09:369/01/2026, Cuma
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğini güncelledi. 9 Ocak 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelikte, öğretmenlerin atama ve tayin süreçlerine dair yeni düzenlemeler yer aldı. İşte 9 Ocak tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan yeni düzenlemenin detayları.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. 9 Ocak 2026 tarihli bugünkü Resmi Gazete'de öğretmen atama ve yer değiştirme süreçlerini düzenleyen yeni yönetmeliğin detayları yer aldı. 

MEB'in öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde neler değişti?


Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.


Yer değiştirme esasları ve atamalar öğretmen ihtiyacı, tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. BİLSEM atamalarında ise en az 3 yıl görev yapan öğretmenler başvurabilecek. Değerlendirme ve sözlü sınav uygulanacak başarı barajı 60 puan olarak belirlendi.

Kadroya geçenler bir yıl boyunca mazeret dışında tayin isteyemeyecek

Zorunlu hizmet başlığına göre 16 Haziran 2023'ten sonra göreve başlayan öğretmenler için zorunlu çalışma yükümlülüğü devam edecek.

Süreler hizmet bölgesi ve alanına göre belirlendi. Öğretmenler aynı okulda en fazla 12 yıl görev yapabilecek. Süresini dolduranlar ihtiyaç olan okullara atanacak. Dezavantajlı bölgelerde görev yapanlara daha yüksek puan verilecek. Kurs, proje ve yarışmalarda görev alan öğretmenler ek puan alacak.

Atama süreci şeffaf olacak

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri 1 Eylül 2026'ya kadar 3'üncü hizmet bölgesi sayılacak.

Yeni yönetmelikle öğretmenlerin ülke genelinde dengeli dağılımının sağlanması ve atama süreçlerinin daha şeffaf yürütülmesi amaçlanıyor.


9 OCAK 2026 RESMİ GAZETE KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

–– Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Medipol Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği






TEBLİĞLER


–– Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri Hakkında Tebliğ (Sıra Numarası: 2026/2)

–– Gönderal Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar

–– Paynet Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin Faaliyet İzninin Kendiliğinden Sona Ermesi

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri








#meb
#öğretmen atama
#resmi gazete
#öğretmen yer değişikliği
