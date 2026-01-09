MEB'in öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde neler değişti?





Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.





Yer değiştirme esasları ve atamalar öğretmen ihtiyacı, tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. BİLSEM atamalarında ise en az 3 yıl görev yapan öğretmenler başvurabilecek. Değerlendirme ve sözlü sınav uygulanacak başarı barajı 60 puan olarak belirlendi.