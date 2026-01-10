Yeni Şafak
Motorinin litre fiyatında indirim yapıldı: Akaryakıt fiyatları tabela değişti! İşte 10 Ocak 2026 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları

10:1210/01/2026, Cumartesi
Akaryakıt fiyatları; döviz kurlarındaki hareketlilik, brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve küresel gelişmelere bağlı olarak sık sık değişiklik gösteriyor. Son dönemde uluslararası petrol piyasalarında yaşanan gerileme, iç piyasada da fiyatlara indirim olarak yansıdı. Küresel petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte motorinin litre fiyatında indirim yapıldı. Peki, 10 Ocak 2026 itibarıyla LPG, benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları merak ediliyor.

Akaryakıt fiyatları, döviz kurundaki hareketlilik ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak sürekli değişkenlik gösteriyor. Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan gerileme, yurt içinde akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Özellikle motorinin litre fiyatına indirim geldi. Peki motorine ne kadar indirim geldi, litre fiyatı ne kadar oldu? İşte 10 Ocak 2026 İzmir, Ankara, İstanbul güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası benzin, motorin, LPG ne kadar?

Benzin litre fiyatı: 53.17 TL

Motorin litre fiyatı: 53.68 TL

LPG litre fiyatı: 29.29 TL

İstanbul Anadolu Yakası benzin, motorin, LPG ne kadar?

Benzin litre fiyatı: 53.01 TL

Motorin litre fiyatı: 53.52 TL

LPG litre fiyatı: 29.69 TL

Ankara'da benzin, motorin, LPG ne kadar?

Benzin litre fiyatı: 54.04 TL

Motorin litre fiyatı: 54.78 TL

LPG litre fiyatı: 29.17 TL

İzmir'de benzin, motorin, LPG ne kadar?

Benzin litre fiyatı: 54.37 TL

Motorin litre fiyatı: 55.05 TL

LPG litre fiyatı: 29.09 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanır?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

