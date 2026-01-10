Akaryakıt fiyatları; döviz kurlarındaki hareketlilik, brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve küresel gelişmelere bağlı olarak sık sık değişiklik gösteriyor. Son dönemde uluslararası petrol piyasalarında yaşanan gerileme, iç piyasada da fiyatlara indirim olarak yansıdı. Küresel petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte motorinin litre fiyatında indirim yapıldı. Peki, 10 Ocak 2026 itibarıyla LPG, benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları merak ediliyor.

2 /6 Güncel akaryakıt fiyatları İstanbul Avrupa Yakası benzin, motorin, LPG ne kadar? Benzin litre fiyatı: 53.17 TL Motorin litre fiyatı: 53.68 TL LPG litre fiyatı: 29.29 TL

3 /6 İstanbul Anadolu Yakası benzin, motorin, LPG ne kadar? Benzin litre fiyatı: 53.01 TL Motorin litre fiyatı: 53.52 TL LPG litre fiyatı: 29.69 TL

4 /6 Ankara'da benzin, motorin, LPG ne kadar? Benzin litre fiyatı: 54.04 TL Motorin litre fiyatı: 54.78 TL LPG litre fiyatı: 29.17 TL

5 /6 İzmir'de benzin, motorin, LPG ne kadar? Benzin litre fiyatı: 54.37 TL Motorin litre fiyatı: 55.05 TL LPG litre fiyatı: 29.09 TL