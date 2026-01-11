Milyonlarca gence iş ve staj kapısı müjdesi: 445 milyarlık GÜÇ programının detayları belli oldu

GÜÇ Programı'na dair merak edilenleri 5 soru:





1- Staj konusunda hangi adımlar atılacak ve imkanlar sağlanacak?





Staj desteği kapsamında lise ve üniversite öğrencileri için staj olanakları tek çatı altında toplanıyor. İŞKUR'un yürüttüğü Staj Portalı ile Ulusal Staj Programı'nın entegre edilmesi sayesinde, öğrencilerin stajlara erişimi kolaylaşıyor, kamu ve özel sektör işverenlerinin stajyer kontenjanları daha etkin biçimde takip ediliyor.





Gelecek 3 yılda 800 bin öğrenciye staj imkanı sağlanması, staj dönemlerinde ücret ve sigorta primlerine yönelik desteklerle gençlerin iş hayatına daha güçlü bir başlangıç yapmaları hedefleniyor. 2022 yılından bu yana staj desteği için 80 milyar lira ödeme yapılmış olması, bu alandaki kamu desteğinin ölçeğini ortaya koyuyor. Gelecek dönem için ayrılan ilave 26,2 milyar lira kaynakla staj kapasitesinin daha da artırılması amaçlanıyor.