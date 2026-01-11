TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri, açıklanan takvim doğrultusunda sürüyor. Bu kapsamda 2 bin 601 sosyal konutun inşa edileceği Amasya konut kurası, 22 Ocak 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. TOKİ Amasya kurasına katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu geçersiz sayılanlara ilişkin isim listeleri de yayımlandı. İşte 500 bin sosyal konut projesi Amasya merkez Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon, Suluova TOKİ kura çekilişine katılacakların listesi.

2 /4 Amasya TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Amasya hak sahipliği belirleme kura çekimi, resmi takvime göre 22 Ocak 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Kura çekimleri noter huzurunda yapılacak olup, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Katılacak aday listeleri ve detaylı katılım bilgileri, TOKİ’nin resmi başvuru portalı üzerinden (talep.toki.gov.tr/500binkonut) il bazında yayımlanmaya başlandı.

