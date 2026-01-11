Yeni Şafak
Amasya TOK 500 bin sosyal konut kura çekimi tarih ve saat açıklandı mı? TOKİ Amasya kurasına katılacak isim listesi sorgulama

13:4411/01/2026, Pazar
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri, açıklanan takvim doğrultusunda sürüyor. Bu kapsamda 2 bin 601 sosyal konutun inşa edileceği Amasya konut kurası, 22 Ocak 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. TOKİ Amasya kurasına katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu geçersiz sayılanlara ilişkin isim listeleri de yayımlandı. İşte 500 bin sosyal konut projesi Amasya merkez Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon, Suluova TOKİ kura çekilişine katılacakların listesi.

500 bin sosyal konut kura çekilişleri TOKİ’nin açıkladığı takvim doğrultusunda devam ediyor. 22 Ocak 2026 Perşembe günü Amasya konut kurası gerçekleştirilecek. TOKİ Amasya kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi açıklandı. İşte 500 bin konut Amasya kura çekilişine katılacaklar listesi.

Amasya TOKİ kura çekimi ne zaman? 

TOKİ Amasya hak sahipliği belirleme kura çekimi, resmi takvime göre 22 Ocak 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Kura çekimleri noter huzurunda yapılacak olup, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Katılacak aday listeleri ve detaylı katılım bilgileri, TOKİ’nin resmi başvuru portalı üzerinden (talep.toki.gov.tr/500binkonut) il bazında yayımlanmaya başlandı.

Amasya TOKİ kura çekimi ne zaman, TOKİ Tokat kurasına katılacaklar listesi yayınlandı mı?

500 bin sosyal konut projesinde Amasya TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri henüz yayınlanmadı.


TOKİ Amasya kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın

Tokat TOKİ konutları nereye yapılacak?

AMASYA MERKEZ 2100

GÖYNÜCEK 126

GÜMÜŞHACIKÖY 100

HAMAMÖZÜ 45

MERZİFON 150

SULUOVA 80 sosyal konut inşa edecek.

