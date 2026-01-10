Yeni Şafak
TOKİ Malatya kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? 500 bin konut Malatya kura çekimine katılacak isimler belli oldu mu?

17:3510/01/2026, Cumartesi
G: 10/01/2026, Cumartesi
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri, açıklanan takvim doğrultusunda sürüyor. 9 bin 659 sosyal konutun inşa edileceği Malatya’da konut kurası, 17 Ocak tarihinde Kemal Sunal Konferans Salonu’nda saat 11.00’da gerçekleştirilecek. TOKİ Malatya kurasına katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu geçersiz sayılanlara ilişkin isim listeleri de merak konusu. Peki Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darendere, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Yazıhan TOKİ kurasına katılacak isimler yayınlandı mı? İşte 500 bin sosyal konut projesi Malatya kura çekilişine katılacakların listesi.

500 bin sosyal konut kura çekilişleri TOKİ’nin açıkladığı takvim doğrultusunda devam ediyor. 17 Ocak’ta Kemal Sunal Konferans Salonu’nda saat 11:00’da Malatya konut kurası gerçekleştirilecek. TOKİ Malatya kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi açıklandı. İşte 500 bin konut Malatya kura çekilişine katılacaklar listesi.

500 bin sosyal konut projesi Malatya kura çekilişine katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin listesi için tıklayın

