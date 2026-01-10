DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 10 OCAK 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

İstanbul ve çevresinde yaşayan milyonlarca kişi, “az önce deprem mi oldu?” sorusuna yanıt arıyor. 10 Ocak 2026 tarihli AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri, Türkiye genelinde meydana gelen son depremleri anbean ortaya koyuyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği resmi kaynaklar üzerinden takip edilebiliyor.
Deprem gerçeğiyle yaşayan Türkiye’de, güncel sarsıntılar her an yakından takip ediliyor. Vatandaşlar, yaşadıkları bölgede deprem olup olmadığını öğrenmek için AFAD ve Kandilli’nin paylaştığı son dakika deprem listelerine yöneliyor. 10 Ocak 2026 itibarıyla kayda geçen depremler, özellikle Marmara Bölgesi’nde yaşayanlar tarafından dikkatle inceleniyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD'ın 10 Ocak tarihli son depremler tablosunda; yaşanan sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati detaylı biçimde yer alıyor. 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülen izleme, değerlendirme ve doğrulama çalışmaları kapsamında veriler anlık olarak güncelleniyor. Yetkililer, doğrulanmamış bilgilerin paniğe yol açabileceğine dikkat çekerek vatandaşlara yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamaları takip etmeleri çağrısında bulunuyor.
10 OCAK İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?
10 Ocak sabah saatlerinde İstanbul'un bazı ilçelerinde hissedildiği iddia edilen sarsıntı, şehir genelinde kısa süreli endişeye neden oldu. Sosyal medyada artan paylaşımların ardından gözler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan güncel deprem verilerine çevrildi. Yetkililer, kesinleşmemiş bilgilerin kaygıyı artırabileceğini vurgulayarak gelişmelerin yalnızca resmî kayıtlar üzerinden takip edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.