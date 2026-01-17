DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 17 OCAK 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

17 OCAK İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

17 Ocak sabah saatlerinde İstanbul'un bazı ilçelerinde hissedildiği iddia edilen sarsıntı, şehir genelinde kısa süreli endişeye neden oldu. Sosyal medyada artan paylaşımların ardından gözler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan güncel deprem verilerine çevrildi. Yetkililer, kesinleşmemiş bilgilerin kaygıyı artırabileceğini vurgulayarak gelişmelerin yalnızca resmî kayıtlar üzerinden takip edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

