500 bin sosyal konut projesinde TOKİ Antalya kurası 10 Ocak'ta Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde saat 12:00'da çekiliyor. Antalya merkez ve ilçelerinde toplam 13 bin 213 adet sosyal konut inşa edilecek. 500 bin konut projesinde Antalya merkez Döşemealtı, Konyaaltı, Manavgat, Elmalı, Korkuteli, Serik, Akseki, İbradı ve Gündoğmuş’ta konut sahibi olmak isteyenler TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesini merak ediyor. İşte TOKİ Antalya konut kura sonuçları sorgulama ekranı.
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, Türkiye genelinde 81 ilde yapılacak 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek kura süreci devam ediyor. Bugün Antalya TOKİ kurası çekiliyor. Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde saat 12:00'da Antalya merkez Döşemealtı, Konyaaltı, Manavgat, Elmalı, Korkuteli, Serik, Akseki, İbradı ve Gündoğmuş için TOKİ konutları için notere huzurunda kura çekilişi gerçekleştiriliyor. İşte İşte TOKİ Antalya konut kura sonuçları sorgulama ekranı.