Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
11 Ocak Mersin su kesintisi! MESKİ'den açıklama: Sular ne zaman gelecek, hangi mahallede planlı su kesintisi var?

11 Ocak Mersin su kesintisi! MESKİ'den açıklama: Sular ne zaman gelecek, hangi mahallede planlı su kesintisi var?

09:0911/01/2026, Pazar
G: 11/01/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>MESKİ Su Kesintisi</p>
MESKİ Su Kesintisi

Mersin’de zaman zaman yapılan planlı su kesintileri, vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkiliyor. MESKİ tarafından paylaşılan duyurular, Mersinlilerin su kesintilerinden haberdar olabilmeleri için yakından takip ediliyor. Mersin’de bugün bazı mahallede su kesintileri yaşanacak. Peki İşte MESKİ su kesintisi hangi mahallede olacak? 11 Ocak Mersin su kesintisi programı.

Mersin'de zaman zaman yapılan planlı su kesintileri, Mersinliler tarafından yakından takip ediliyor. MESKİ (Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi), bu kesintileri vatandaşlara duyurmak için bir Su Kesintisi Sorgulama ekranı sunuyor. Bu ekran üzerinden, Mersin'in hangi ilçe, mahalle ve sokaklarında su kesintisi yaşanacağı saat saat öğrenilebiliyor. Peki Mersin’de sular ne zaman saat kaçta gelecek? İşte MESKİ su kesintisi yaşanacak mahalle ve sokaklar listesi.

#Mersin
#Mersin su kesintileri
#MESKİ Su Kesintisi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Tunceli kura sonuçları: 500 bin konut Tunceli TOKİ kazananlar tam isim listesi