TOKİ Tunceli kurasına katılacaklar listesi: 500 bin konut Çemişgezek, Hozat, Mazgirt, Nazimiye, Ovacık, Pertek, Pülümür kura çekilişine katılacaklar başvurusu reddedilenlerin isimleri

15:0110/01/2026, Cumartesi
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri, açıklanan takvim doğrultusunda sürüyor. Bu kapsamda 875 sosyal konutun inşa edileceği Tunceli konut kurası, 11 Ocak tarihinde Hüseyin Güntaş Kütüphanesi ve Konferans Salonu’nda saat 11.00’da gerçekleştirilecek. TOKİ Tunceli kurasına katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu geçersiz sayılanlara ilişkin isim listeleri de yayımlandı. İşte 500 bin sosyal konut projesi Tunceli merkez Çemişgezek, Hozat, Mazgirt, Nazimiye, Ovacık, Pertek, Pülümür TOKİ kura çekilişine katılacakların listesi.

500 bin sosyal konut kura çekilişleri TOKİ’nin açıkladığı takvim doğrultusunda devam ediyor. 15 Ocak’ta Hüseyin Güntaş Kütüphanesi ve Konferans Salonu’nda saat 11:00’da Tunceli konut kurası gerçekleştirilecek. TOKİ Tunceli kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi açıklandı. İşte 500 bin konut Tunceli kura çekilişine katılacaklar listesi.

TOKİ Tunceli kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri tam listesi için tıklayın

