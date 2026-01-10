BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ 2026: Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2026 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU? (OCAK-TEMMUZ)

Bedelli askerlik ücreti 240.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılması ile belirlenmektedir. Aralık ayı enflasyon verisi 0,89 olurken memur aylık katsayısı 1.387987 oldu. Bu durumda 2026 Ocak-Temmuz dönemi için bedelli askerlik ücreti 333.088,86 TL oldu.