BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ 2026: Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik başvurularını tamamlayan binlerce yükümlü, 2026 yılı sınıflandırma sonuçları için geri sayıma başladı. Birlik ve celp dönemlerinin netleşeceği tarihle ilgili araştırmalar hız kazanırken, sevk takviminin MSB tarafından ilan edilmesi bekleniyor.
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK, NASIL ÖĞRENİLİR?
2025 yılında bedelli askerliğe başvuran ve bedel tutarını ödeyen yükümlüler 2026 yılında kura ve sınıflandırma işlemine tabi tutulacak. Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikleri 2026 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacak.
2026 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU? (OCAK-TEMMUZ)
Bedelli askerlik ücreti 240.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılması ile belirlenmektedir. Aralık ayı enflasyon verisi 0,89 olurken memur aylık katsayısı 1.387987 oldu. Bu durumda 2026 Ocak-Temmuz dönemi için bedelli askerlik ücreti 333.088,86 TL oldu.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ TAKSİT YAPILIYOR MU?
7179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci maddesi gereğince bedelli askerlik hizmeti için belirlenen tutarlar peşin olarak ödenmekte olup taksit yapılmamaktadır.