Ankara'da okullar tatil mi? 12 Ocak Pazartesi Ankara Valiliğinden tatil açıklaması var mı?

17:5211/01/2026, Pazar
G: 11/01/2026, Pazar
Ankara'da genelinde kar yağışı etkili oldu. Kentte öğle saatlerinde kar yağışı başladı. Cadde, sokak ve binaların çatıları beyaz örtüyle kaplandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kar yağışı Ankara’da yarın da devam edecek. Hem öğrenci hem de veliler Ankara'da okullar tatil mi? 12 Ocak Pazartesi Ankara'da Valiliğinden tatil açıklaması var mı? sorusuna yanıt arıyor.

Başkent Ankara’da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, zaman zaman etkisini artırarak, başta Çankaya, Keçiören, Etimesgut, Pursaklar ve Kahramankazan olmak üzere kentin yüksek kesimlerinde görülüyor.

Yağış nedeniyle çatılar, parklar ve araçların üzerinde kar birikintileri oluştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesi öngörülüyor.

Ankara’da kar yağışı var mı okullar tatil mi?

Meteoroloji’nin kuvvetli kar yağışı uyarısı sonrası öğrenci ve veliler Ankara’da okullar tatil mi, yarın okul var mı, Valilikten 12 Ocak kar tatili açıklaması geldi mi? sorularına yanıt aranırken, Ankara’da okullar tatil edildiğine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

