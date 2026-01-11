Ankara'da okullar tatil mi? 12 Ocak Pazartesi Ankara Valiliğinden tatil açıklaması var mı?

Ankara'da genelinde kar yağışı etkili oldu. Kentte öğle saatlerinde kar yağışı başladı. Cadde, sokak ve binaların çatıları beyaz örtüyle kaplandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kar yağışı Ankara’da yarın da devam edecek. Hem öğrenci hem de veliler Ankara'da okullar tatil mi? 12 Ocak Pazartesi Ankara'da Valiliğinden tatil açıklaması var mı? sorusuna yanıt arıyor.

