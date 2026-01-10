Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak hayata geçirilen 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında Türkiye genelinde 81 ilde toplam 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Hatay’da yapılacak kura çekimiyle birlikte projeden yararlanacak vatandaşlar netlik kazanacak. Sosyal konut projesi kapsamında Hatay’da 13 bin 289 konut inşa edilecek. Peki Hatay TOKİ kura çekimi ne zaman, TOKİ Hatay kurasına katılacaklar listesi açıklandı mı? İşte kura çekiminin tarihi, saati, yeri ve ilçe ilçe konut dağılımı detayları.

1 /5 Hatay’da konut sahibi olma umudu taşıyan vatandaşların gözü TOKİ’den gelecek açıklamalara çevrildi. Noter gözetiminde gerçekleştirilecek kura çekimiyle hak sahipleri belirlenecek. Peki Hatay TOKİ kura çekimi hangi tarihte yapılacak, kura listesi yayımlandı mı? İşte çekilişin saati, yapılacağı yer ve ilçe bazında konut dağılımına dair tüm detaylar.

2 /5 Hatay TOKİ kura çekimi ne zaman? Hatay’daki hak sahipliği belirleme kura çekimi, resmi takvime göre 24 Ocak 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Kura çekimleri noter huzurunda yapılacak olup, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Katılacak aday listeleri ve detaylı katılım bilgileri, TOKİ’nin resmi başvuru portalı üzerinden (talep.toki.gov.tr/500binkonut) il bazında yayımlanmaya başlandı; Hatay için liste kura tarihine yakın dönemde kesinleşecek.

3 /5 Hatay’da TOKİ konutları nereye yapılacak? HATAY MERKEZ (ANTAKYA,DEFNE) 6800 ALTINÖZÜ 500 ARSUZ 200 BELEN 300 DÖRTYOL 270 ERZİN 50 HASSA HATAY 1500 İSKENDERUN 1354 KIRIKHAN 600 KUMLU 70 PAYAS 95 REYHANLI 750 SAMANDAĞ 500 YAYLADAĞI 300 sosyal konut inşa edecek.

4 /5 Hatay TOKİ kura çekimi ne zaman, TOKİ Hatay kurasına katılacaklar listesi yayınlandı mı? 500 bin sosyal konut projesinde Hatay TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri henüz yayınlanmadı.

TOKİ Hatay kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın