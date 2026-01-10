Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak hayata geçirilen 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında Türkiye genelinde 81 ilde toplam 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Hatay’da yapılacak kura çekimiyle birlikte projeden yararlanacak vatandaşlar netlik kazanacak. Sosyal konut projesi kapsamında Hatay’da 13 bin 289 konut inşa edilecek. Peki Hatay TOKİ kura çekimi ne zaman, TOKİ Hatay kurasına katılacaklar listesi açıklandı mı? İşte kura çekiminin tarihi, saati, yeri ve ilçe ilçe konut dağılımı detayları.
Hatay TOKİ kura çekimi ne zaman?
Hatay’daki hak sahipliği belirleme kura çekimi, resmi takvime göre 24 Ocak 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Kura çekimleri noter huzurunda yapılacak olup, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Katılacak aday listeleri ve detaylı katılım bilgileri, TOKİ’nin resmi başvuru portalı üzerinden (talep.toki.gov.tr/500binkonut) il bazında yayımlanmaya başlandı; Hatay için liste kura tarihine yakın dönemde kesinleşecek.
Hatay’da TOKİ konutları nereye yapılacak?
HATAY MERKEZ (ANTAKYA,DEFNE) 6800
ALTINÖZÜ 500
ARSUZ 200
BELEN 300
DÖRTYOL 270
ERZİN 50
HASSA HATAY 1500
İSKENDERUN 1354
KIRIKHAN 600
KUMLU 70
PAYAS 95
REYHANLI 750
SAMANDAĞ 500
YAYLADAĞI 300 sosyal konut inşa edecek.
Hatay TOKİ kura çekimi ne zaman, TOKİ Hatay kurasına katılacaklar listesi yayınlandı mı?
500 bin sosyal konut projesinde Hatay TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri henüz yayınlanmadı.
Konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak. Taksitler, İstanbul'da 7 bin 313 liradan, diğer illerde 6 bin 750 liradan başlayacak. Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.