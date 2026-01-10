Yeni Şafak
Hatay 500 bin TOKİ konut projesi kura çekimi tarihi ve isim listesi sorgulama

16:5510/01/2026, Cumartesi
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak hayata geçirilen 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında Türkiye genelinde 81 ilde toplam 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Hatay’da yapılacak kura çekimiyle birlikte projeden yararlanacak vatandaşlar netlik kazanacak. Sosyal konut projesi kapsamında Hatay’da 13 bin 289 konut inşa edilecek. Peki Hatay TOKİ kura çekimi ne zaman, TOKİ Hatay kurasına katılacaklar listesi açıklandı mı? İşte kura çekiminin tarihi, saati, yeri ve ilçe ilçe konut dağılımı detayları.

Hatay’da konut sahibi olma umudu taşıyan vatandaşların gözü TOKİ’den gelecek açıklamalara çevrildi. Noter gözetiminde gerçekleştirilecek kura çekimiyle hak sahipleri belirlenecek. Peki Hatay TOKİ kura çekimi hangi tarihte yapılacak, kura listesi yayımlandı mı? İşte çekilişin saati, yapılacağı yer ve ilçe bazında konut dağılımına dair tüm detaylar.

Hatay TOKİ kura çekimi ne zaman? 

Hatay’daki hak sahipliği belirleme kura çekimi, resmi takvime göre 24 Ocak 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Kura çekimleri noter huzurunda yapılacak olup, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Katılacak aday listeleri ve detaylı katılım bilgileri, TOKİ’nin resmi başvuru portalı üzerinden (talep.toki.gov.tr/500binkonut) il bazında yayımlanmaya başlandı; Hatay için liste kura tarihine yakın dönemde kesinleşecek.

Hatay’da TOKİ konutları nereye yapılacak?

HATAY MERKEZ (ANTAKYA,DEFNE) 6800

ALTINÖZÜ 500

ARSUZ 200

BELEN 300

DÖRTYOL 270

ERZİN 50 

HASSA HATAY 1500

İSKENDERUN 1354

KIRIKHAN 600

KUMLU 70

PAYAS 95 

REYHANLI 750

SAMANDAĞ 500

YAYLADAĞI 300 sosyal konut inşa edecek.

Hatay TOKİ kura çekimi ne zaman, TOKİ Hatay kurasına katılacaklar listesi yayınlandı mı?

500 bin sosyal konut projesinde Hatay TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri henüz yayınlanmadı.


TOKİ Hatay kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın

Konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak. Taksitler, İstanbul'da 7 bin 313 liradan, diğer illerde 6 bin 750 liradan başlayacak. Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

