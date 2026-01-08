KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı 2026 burs ve kredi ödeme takvimi açıklandı

2026 KYK burs ve kredi ödemeleriyle ilgili en çok merak edilen sorular yanıt bulmaya başladı. Zamlı tutarların açıklanmasının ardından öğrenciler, “KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak?” sorusuna odaklandı. Türkiye genelinde yükseköğrenim gören öğrenciler için burs ve kredi ödemeleri, Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun belirlediği takvim doğrultusunda yapılacak.