KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı 2026 burs ve kredi ödeme takvimi açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasıyla 2026 yılı KYK burs ve kredi tutarları netleşti. Artış kararının ardından milyonlarca üniversite öğrencisi, zamlı ödemelerin hesaplara ne zaman geçeceğini araştırıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılacak ödemeler, her yıl olduğu gibi T.C. kimlik numarasının son hanesine göre Ocak ayının ilk günlerinde yatırılacak.
2026 KYK burs ve kredi ödemeleriyle ilgili en çok merak edilen sorular yanıt bulmaya başladı. Zamlı tutarların açıklanmasının ardından öğrenciler, “KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak?” sorusuna odaklandı. Türkiye genelinde yükseköğrenim gören öğrenciler için burs ve kredi ödemeleri, Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun belirlediği takvim doğrultusunda yapılacak.
2026 KYK burs ve kredi tutarları açıklandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 eğitim öğretim döneminde geçerli olacak yeni burs ve kredi miktarlarını kamuoyuyla paylaştı. Buna göre burs ve kredi tutarlarında yüzde 33 oranında artışa gidildi. Yeni düzenlemeyle lisans öğrencilerine aylık 4 bin lira, yüksek lisans öğrencilerine 8 bin lira, doktora öğrencilerine ise 12 bin lira ödeme yapılacak.
Zamlı KYK bursları ne zaman ödenecek?
Artışlı burs ve kredi ödemelerinin Ocak ayı itibarıyla hesaplara aktarılması planlandı. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılan uygulamaya göre zamlı ödemeler, 6 Ocak’ta başlayacak ve 10 Ocak’ta tamamlanacak. Bu süreçte öğrencilerin ödemeleri, T.C. kimlik numarasının son rakamına göre kademeli olarak yatırılacak.
Ödemeler nasıl alınacak?
Zamlı KYK burs ve kredileri, belirtilen tarihler arasında Ziraat Bankası hesaplarına aktarılacak. Öğrenciler, ödemeler hesaplarına geçtikten sonra burs ve kredi tutarlarını banka kartları üzerinden kullanabilecek. Uygulama, önceki yıllarda olduğu gibi toplu ödeme yerine aylık sistem üzerinden yürütülecek.