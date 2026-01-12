Olumsuz hava koşulları İstanbul’da hava trafiğini olumsuz etkiledi. Meteoroloji’den peş peşe gelen uyarıların ardından Türk Hava Yolları ve AJet, 12 Ocak 2026 tarihli bazı seferlerini iptal ettiklerini duyurdu. İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki sefer iptalleri yolcular tarafından araştırılıyor. İstanbul ve Sabiha Gökçen’de hangi seferler iptal oldu? İşte 12 Ocak 2026 iptal edilen uçak seferleri.
Bugün uçuşlar iptal mi edildi?
Olumsuz hava koşulları sebebiyle 124 hava seferi iptal edildi. İstanbul'da da kent genelinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi.
Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı toplam 54 seferini iptal edildiğini açıkladı.
Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Üstün,"12 Ocak Pazartesi günü İstanbul’da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından alınan karar gereği uçak seferlerinde kısıtlama yapılacaktır. Bu nedenle 12 Ocak tarihli İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 54 seferimiz iptal edilmiştir" dedi.
AJet'ten 24 sefer iptali
İstanbul’da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle AJet, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yapılması planlanan kalkış ve varışlı 24 seferin iptal edildiğini açıkladı.
Konuyla ilgili olarak sanal medya hesabından açıklama yapan AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, "İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeni ile Meteorolojik Acil Durum Komitesi’nin uçuşların kısıtlanması kararına istinaden; 12 Ocak Pazartesi günü Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 24 seferimiz iptal edilmiştir" dedi.
İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ NASIL SORGULANIR?
THY ve AJet'in iptal olan uçak seferlerini web sitelerini takip ederek öğrenebilirsiniz.
Pegasus olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın 46 seferini iptal etti
Pegasus Hava Yolları, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın icra edilmesi planlanan 46 seferini iptal ettiğini duyurdu.
Şirketin internet sitesinden yapılan açıklamada, "İstanbul'da 11 Ocak Pazar akşamı başlaması ve 12 Ocak Pazartesi günü etkisini göstermesi beklenen olumsuz hava koşulları sebepli Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararıyla bazı seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, iptal edilen toplam 46 seferin bilgilerine yer verilirken yolculardan şirketin internet sitesi ve mobil uygulamasından uçuşlarını kontrol etmeleri istendi.
İPTAL OLAN SEFERLER
Değerli yolcularımız,
Elverişsiz hava koşulları sebebiyle ikinci bir duyuruya kadar aşağıdaki hatlardaki seferlerimiz yapılamayacaktır.
Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı'nın Moda uğraması
Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferlerimiz normal tarifesinde Aşiyan iskelesinden yapılmaya başlamıştır.
Bilgilerinize sunarız.
İDO:
Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 12.01.2026 07:45
Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 12.01.2026 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 07:45 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 12.01.2026 08:30
Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 12.01.2026 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa 12.01.2026 09:05
Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 12.01.2026 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa 09:05 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 12.01.2026 19:00
Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 12.01.2026 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 19:00 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
12 OCAK PAZARTESİ İPTAL EDİLEN VAPUR VE İDO SEFERLERİ
Şehir Hatları ve İDO'nun İnternet sayfalarından ve sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre elverişsiz hava şartları nedeniyle özellikle sabah saatlerindeki seferlerin iptal olduğu açıklandı. Şehit Hatları'ndan yapılan duyuruda, "Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz yapılamayacaktır" denildi.