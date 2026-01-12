Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen dondurucu soğuk ve yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. Meteoroloji’den gelen art arda uyarıların ardından gözler valiliklere çevrilmişti. Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde kar yağışı sabahın ilk saatlerinde etkisini artırırken, milyonlarca öğrenci ve veli "Bugün okul var mı, 12 Ocak kar tatili mi?" sorusuna yanıt arıyor. İstanbul dışında hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi? İşte il il valiliklerden gelen son dakika kar tatili açıklamaları.
Beklenen haberler gelmeye başladı! İstanbul Valiliği ve bazı il valilikleri, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle eğitime ara verildiğini duyurdu. Peki, İstanbul dışında hangi illerde okullar tatil edildi? İşte 12 Ocak 2026 Pazartesi günü için kar tatili ilan edilen illerin tam listesi ve ulaşımdaki son durum.
İstanbul'da Bugün Okullar Tatil Edildi mi? (12 Ocak 2026)
İstanbul Valiliği, gece geç saatlerde yaptığı açıklamayla beklenen haberi verdi. Megakentte etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtınanın ulaşımda aksamalara neden olabileceği öngörülerek, 12 Ocak Pazartesi günü İstanbul genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 (bir) gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Meteorolojik veriler ışığında, ilimizde devam eden kar yağışı ve kuvvetli rüzgarın buzlanmaya sebep olacağı değerlendirildiğinden, öğrencilerimizin güvenliği için 12 Ocak tarihinde okullar tatil edilmiştir."
12 Ocak Kar Tatili Olan İller Listesi
Sadece İstanbul değil, kar yağışının etkili olduğu Marmara ve İç Anadolu bölgelerindeki birçok ilde de tatil kararları gelmeye devam ediyor. İşte şu ana kadar tatil haberi gelen o iller:
İstanbul: İl genelinde tüm okullar tatil.
Ankara: Ankara'da kırsal mahallelerde eğitime ara verildi.
Kocaeli: Valilik, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar nedeniyle eğitime ara verildiğini duyurdu.
Sakarya: Taşımalı eğitim ve yüksek kesimlerdeki okullar başta olmak üzere il genelinde tatil kararı alındı.
Yalova: Valilik kararıyla okullar 1 gün süreyle kapatıldı.
(Not: Diğer illerden gelecek açıklamalar anlık olarak güncellenmektedir. Lütfen bulunduğunuz ilin valilik ve il milli eğitim müdürlüğü duyurularını takip edin.)
Afyonkarahisar
Kentte 2 ilçe ile birlikte bir beldede olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.Konu ile ilgili Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojiden alınan son verilere göre, beklenen kar yağışı, kuvvetli rüzgâr, don ve buzlanma nedeniyle, İhsaniye ve Kızılören ilçelerinde tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında, Büyükkalecik ve merkeze bağlı Olucak köyünde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında sadece taşımalı eğitime, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Kütahya / Dumlupınar
Dumlupınar Kaymakamlığı, ilçede olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.Dumlupınar ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye kadar düşerken, etkili olan kar yağışı günlük yaşamı ve trafik akışını olumsuz etkiledi. Dumlupınar Kaymakamlığı kar yağışının ardından eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.Kaymakamlık açıklamasında, “İlçemizde etkili olan olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle 12.01.2026 günü ilçe genelindeki eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca aynı gün kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz de idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmalarını önemle rica ederiz” denildi.
Tekirdağ'da 2 ilçe
Tekirdağ’ın Malkara ve Şarköy ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle kırsal mahallelerdeki okullar ile taşımalı eğitim kapsamında bulunan okullarda 12 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirildi.Taşımalı eğitim kapsamı dışında kalan okullarda ise eğitim öğretim faaliyetlerinin planlandığı şekilde sürdürüleceği belirtildi.
Adana'da bir ilçe
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilçede kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal bölgedeki okullar ile taşımalı eğitim yapılan okullarda 12 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verildiği belirtildi.Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı bildirildi.
Elazığ
Elazığ'da bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Elazığ Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda ilçelerde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle ilgili kaymakamlıklar ile değerlendirme yapıldığı belirtildi.Açıklamada, "Vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına kaymakamlıklarımızca 12 Ocak Pazartesi günü, Maden, Arıcak, Alacakaya, Palu ve Kovancılar ilçelerimizde 1 gün eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Karakoçan, Baskil, Keban ve Sivrice ilçelerimizde taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ağın ilçemizde eğitim ve öğretime devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.
Kayderi'de 2 ilçede
Kayseri'nin Sarız ve Pınarbaşı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verildi.Sarız Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçedeki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtildi.Açıklamada, "İlçemizde yaşanan olumsuz hava koşulları, kar ve buzlanma sebebiyle, Sarız ilçemiz genelindeki tüm eğitim kurumlarında 12 Ocak Pazartesi günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızdaki engelli ve hamile personelimiz, aynı tarihte idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.Pınarbaşı Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:"Pınarbaşı ilçemizde yaşanan yoğun kar yağışı ve meydana gelen olumsuz hava koşulları sebebiyle, 12 Ocak Pazartesi günü için bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde, kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malül, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile çalışanlar da izinli sayılacaktır."
Yozgat
Yozgat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 Ocak Pazartesi kent merkezi ile Akdağmadeni, Çandır, Çayıralan ve Saraykent ilçelerinde eğitime ara verildi.Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı, düşük hava sıcaklığı ve buzlanma nedeniyle kent merkezi ile 4 ilçede eğitime ara verildiği belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:"Meteorolojiden alınan bilgilere göre ilimizde halihazırda devam eden kar yağışının aralıklı olarak süreceği ve düşük hava sıcaklığına bağlı meydana gelebilecek buzlanma sebebiyle olası risklerin önüne geçmek amacıyla, Yozgat il merkezimiz ile Akdağmadeni, Çandır, Çayıralan ve Saraykent ilçelerimizde 12 Ocak 2026 Pazartesi günü tüm kademedeki okullarımızda eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz ile okul öncesi eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerimiz idari izinli sayılacaktır."Açıklamada, eğitime ara verilmeyen ilçelerdeki durumun, meteorolojik verilere göre ilgili kurullar tarafından değerlendirileceği bildirildi.
Gümüşhane
Gümüşhane'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 12 Ocak pazartesi günü ara verildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Gümüşhane genelinde 12 Ocak Pazartesi sabah saatlerinde başlayacak olan kar yağışının gün içerisinde yoğunlaşarak devam edeceğinin tahmin edildiği belirtildi.Ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alındığı ifade edilen açıklamada, il merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde 12 Ocak Pazartesi günü eğitim faaliyetlerine 1 gün ara verildiği kaydedildi.
Adıyaman
Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamada, Çelikhan, Gerger ve Sincik ilçelerinde beklenen yoğun kar yağışına karşı vatandaşların sorun yaşamaması amacıyla tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.Açıklamada ilçelerdeki tüm eğitim kurumlarında, 12 Ocak pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirildi.Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile, kronik rahatsızlığı ve 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Malatya
Malatya Valisi Seddar Yavuz, X hesabından yaptığı paylaşımda, beklenen kar yağışı ve yaşanabilecek buzlanma nedeniyle eğitim ve öğretime 12 Ocak pazartesi günü ara verildiğini bildirdi.Vali Yavuz, açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:"Kıymetli evlatlarım, değerli Malatyalı hemşehrilerim, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü İlimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında, 4-6 yaş Kur'an Kurslarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan malul, gazi , engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Ayrıca, anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin, söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Sağlık, güvenlik ve 7/24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personellerin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir."Yavuz, kentteki trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla motosikletlerin de trafiğe çıkması yasaklandığını belirterek, hava koşullarının normale dönmesinin ardından alınan kararın yeniden değerlendirilebileceğini kaydetti.
Diyarbakır/ Çermik
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.Bu nedenle 12 Ocak pazartesi günü, taşımalı eğitim kapsamında öğrenim gören öğrenciler ile birleştirilmiş sınıflarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edildi.
Bingöl
Bingöl'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Son meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde bu gece ve yarın beklenen kar yağışı etkilerinin aşırı buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ şeklinde olacağı yönündeki tahminler doğrultusunda öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruma amacıyla 12.01.2026 Pazartesi günü il merkezimiz ile ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli, hamile, kronik rahatsızlığı olan personelimiz ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaklardır" denildi.
Sivas
Sivas'ta beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda, ilimiz genelinde beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle özellikle ulaşımda aksamalar başta olmak üzere meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla;Sivas il genelinde, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim, rehberlik araştırma merkezleri ve rehabilitasyon merkezleri) Valiliğimiz kararıyla 12 Ocak 2026 Pazartesi günü bir (1) gün süreyle eğitime ara verilmiştir.Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malûl, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır.
Tunceli'de 2 gün tatil
Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre kar yağışının etkisini artıracağı ve buzlanma riskinin bulunduğu belirtildi.Bu kapsamda, 12 Ocak Pazartesi ve 13 Ocak Salı günleri, il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 2 gün süreyle ara verildiği ifade edildi.Açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; kar yağışının etkisini yoğun şekilde göstereceği ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, 12 Ocak Pazartesi ve 13 Ocak Salı günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları (üniversite senatosu kararı ile üniversite öğrencileri dahil) eğitim-öğretime 2 (iki) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller, kronik rahatsızlığı bulunan, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz, 2 (iki) gün süreyle idari izinli sayılacaktır” denildi.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 12 Ocak pazartesi günü ara verildi.Valilikten yapılan açıklamada, meteoroloji verilerine göre kent genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı ve tipi gibi risklerin oluşabileceği belirtildi.Açıklamada, "Bu kapsamda, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 12 Ocak Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.Kamuda görev yapan engelli, kronik hastalığı bulunan ve hamile personel ile okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirilen açıklamada, vatandaşlar buzlanma, don ve tipi risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.
53 İLE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji, "Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Amasya, Antalya, Artvin, Bingöl, Bitlis, Bolu, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis, Osmaniye" için uyardı.