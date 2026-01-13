Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen dondurucu soğuk ve yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. Meteoroloji’den gelen art arda uyarıların ardından gözler valiliklere çevrilmişti. Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde kar yağışı etkisini sürdürürken etkisini artırırken, milyonlarca öğrenci ve veli "Bugün okul var mı, 13 Ocak kar tatili mi?" sorusuna yanıt arıyor. İstanbul dışında hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi? İşte il il valiliklerden gelen son dakika kar tatili açıklamaları.
İstanbul Valiliği ve bazı il valilikleri, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle eğitime ara verildiğini duyurdu. Peki, İstanbul dışında hangi illerde okullar tatil edildi? İşte 13 Ocak 2026 Salı günü için kar tatili ilan edilen illerin tam listesi ve ulaşımdaki son durum.
İstanbul'da Bugün Okullar Tatil Edildi mi? (13 Ocak 2026)
İstanbul Valiliği tarafından henüz 13 Ocak Salı günü için karar verilmedi. İstanbul’un bazı bölgelerinde kar yağışı devam etse de, il genelinde veya ilçe bazında alınmış bir tatil kararı bulunmuyor.
13 Ocak Kar Tatili Olan İller Listesi
Sadece İstanbul değil, kar yağışının etkili olduğu Marmara ve İç Anadolu bölgelerindeki birçok ilde de tatil kararları gelmeye devam ediyor. İşte şu ana kadar tatil haberi gelen o iller:
(Not: Diğer illerden gelecek açıklamalar anlık olarak güncellenmektedir. Lütfen bulunduğunuz ilin valilik ve il milli eğitim müdürlüğü duyurularını takip edin.)
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 ilçenin tamamında, 4 ilçenin de bazı okullarında eğitime bir gün ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Andırın, Çağlayancerit, Elbistan, Ekinözü, Göksun ve Nurhak ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, Türkoğlu, Dulkadiroğlu, Onikişubat ve Pazarcık ilçelerindeki kırsal mahallelerde bulunan bazı okullar için de 1 gün süreyle tatil kararı alındığı bildirildi.
KONYA
Konya'nın 5 ilçesinde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle Hadim, Ahırlı, Yalıhüyük, Güneysınır ve Halkapınar ilçelerinde eğitim ve öğretime bugün ara verildiği belirtildi.
Açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
NİĞDE
Niğde Valiliği, il genelinde beklenen buzlanma ve don nedeniyle il genelinde taşımalı eğitim, Çiftlik ilçesinde tüm eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı.
Ayrıca kar ve tipi nedeniyle Niğde-Çiftlik kara yolunun 8'inci ile 30'uncu kilometreleri arası, Çiftlik-Altunhisar kara yolunun ise 32'nci ile 56'ncı kilometreleri arasının geçici olarak trafiğe kapatıldığı bildirildi. Bölgede kar temizleme ve tuzlama çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, sürücülerin alternatif güzergahları kullanması tavsiye edildi.
ERZİNCAN
Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime, Kemah ilçesinde ise eğitime bugün ara verildi.
Çayırlı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede bir süredir kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "İlçemizde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanacak risk ve tehlikelere karşı taşımalı eğitime 13 Ocak Salı günü 1 gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin izinli sayılacağı kaydedildi.
Kemah Kaymakamlığı da olumsuz hava şartları nedeniyle yapılan değerlendirmede ilçede eğitime bugün ara verildiğini bildirdi.
ORDU
Ordu'nun bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitim yapılmayacak.
Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ünye ilçelerindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile halk eğitimi merkezlerinde 1 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş veya anasınıfına devam eden annelerin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
ADIYAMAN
Adıyaman'ın 3 ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Çelikhan, Gerger ve Sincik ilçeleri ile merkeze bağlı Kaşköy, Koçali, Dağ Kuyucak, Yazıbaşı, Ağikan, Olgunlar, Bozatlı ve Ağıllı köylerinde etkili olan yoğun kar yağışına karşı vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için tüm tedbirlerin alındığı bildirildi.
Açıklamada, ilçelerdeki tüm eğitim kurumlarında, bugün eğitime ara verildiği bildirildi.
Kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Adıyaman'ın 4 ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Çelikhan, Gerger, Sincik ve Gölbaşı ilçeleri ile merkeze bağlı Kaşköy, Koçali, Dağ Kuyucak, Yazıbaşı, Ağikan, Olgunlar, Bozatlı ve Ağıllı köylerinde etkili olan yoğun kar yağışına karşı vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için tüm tedbirlerin alındığı kaydedildi.
Açıklamada, ilçelerdeki tüm eğitim kurumlarında, bugün eğitime ara verildiği duyuruldu.
Kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
Adıyaman'ın 6 ilçesinde yoğun kar nedeniyle bugün eğitime ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Çelikhan, Gerger, Sincik, Gölbaşı, Besni ve Tut ilçeleri ile merkeze bağlı Kaşköy, Koçali, Dağ Kuyucak, Yazıbaşı, Ağikan, Olgunlar, Bozatlı ve Ağıllı köylerinde etkili olan yoğun kara karşı vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için tüm tedbirlerin alındığı kaydedildi.
Açıklamada, ilçelerdeki tüm eğitim kurumlarında, bugün eğitime ara verildiği duyuruldu.
Kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
ELAZIĞ
Elazığ'ın bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi.
Palu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde kar yağışı ve kara yollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar nedeniyle 13 Ocak Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün daha ara verildiği belirtildi.
Ayrıca engelli çalışanlar ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.
Maden Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçe genelinde beklenen yoğun kar yağışından dolayı 13 Ocak Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtilerek, "Kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Ayrıca, anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan Karakoçan, Sivrice ve Kovancılar Kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda da olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün daha ara verildiği kaydedildi.
BATMAN
BATMAN’ın Kozluk ve Sason ilçelerinde beklenen kar yağışı ile buzlanma ve don riski nedeniyle 13 Ocak Salı günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi.
Kozluk Kaymakamlığı’ndan yapılan duyuruda; ilçede kar yağışı beklendiği, gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklığının düşeceği ve buna bağlı olarak buzlanma ile don olaylarının artabileceğinin öngörüldüğü belirtildi. Bu kapsamda 13 Ocak Salı günü ilçe genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.
Sason Kaymakamlığı’nın duyurusunda da ilçede bu geceden itibaren yoğun kar yağışının beklendiği ifade edilerek, 13 Ocak Salı günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği kaydedildi.
Açıklamalarda ayrıca engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu personelinin aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
TEKİRDAĞ
Tekirdağ'ın Malkara ve Şarköy ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün de ara verildi.
Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, kar ve olumsuz hava koşulları sebebiyle kırsal mahallelerdeki okullar ile taşımalı eğitim kapsamında bulunan okullarda bugün eğitime ara verildiği bildirildi.
Taşımalı eğitim kapsamı dışında kalan okullarda ise eğitim öğretim faaliyetlerinin planlandığı şekilde sürdürüleceği belirtildi.
GİRESUN
Giresun'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim yapılmayacak.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Alucra, Dereli, Doğankent ve Güce ilçelerinin tamamında eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.
Bulancak, Görele, Keşap, Yağlıdere ve Piraziz ilçelerindeki belde ile bazı köy okullarında da eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, il merkezinde ise 9 köy okulunda eğitim yapılmayacağı kaydedildi.
AFYONKARAHİSAR
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Afyonkarahisar Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan son verilere göre beklenen kar, kuvvetli rüzgar, don ve buzlanma nedeniyle İhsaniye ilçesindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında 13 Ocak'ta eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, ayrıca merkeze bağlı Kocatepe (Büyükkalecik) beldesi, Sandıklı ilçesine bağlı Çambeyli, Şeyhyahşi, Otluk ve Çukurca köyleri ile Hocalar ilçesine bağlı Örtülü, Örencik ve Yağcı köylerinden yapılan taşımalı eğitime de bir gün ara verildiği bildirildi.
Belirtilen ilçe ve yerlerde görev yapan hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.
GÜMÜŞHANE
Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilerin değerlendirilmesi sonucu il genelinde kar yağışının gün içerisinde yoğunlaşarak devam etmesinin beklendiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Olumsuz hava koşulları sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara binaen, İl merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde 13 Ocak 2026 Salı günü eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verilmiştir."
ELAZIĞ
Elazığ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezinde eğitime bugün ara verildi.
Vali Numan Hatipoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, kentte beklenen kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklardan vatandaşların ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için kent merkezinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bugün ara verildiğini belirtti.
Hatipoğlu, "İlçeler için Kaymakamlarımızın duyurularını takip ediniz. Kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Ayrıca, anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin, söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personellerin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir." ifadesini kullandı.
KIRKLARELİ
Kırklareli'nin Vize ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün da ara verildi.
Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve buna bağlı olarak oluşabilecek buzlanma nedeniyle 13 Ocak Salı günü taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü ilçede, bugün yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime ara verilmişti.
Kar yağışı öğle saatlerinde etkisini yitirdi.
MUŞ
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre, kent genelinde kar yağışının gece saatlerinden itibaren etkisini artıracağı ve bugün de devam edeceği, buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ riski oluşabileceği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"13 Ocak 2026 Salı günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç) eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de bir gün idari izinli sayılacaktır."
YOZGAT
Yozgat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün kent merkezi ile Akdağmadeni, Çandır ve Çayıralan ilçelerinde eğitime ara verildi.
Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde beklenen kar yağışı ile düşük hava sıcaklıklarına bağlı buzlanma riski nedeniyle kent merkezi ve 3 ilçede eğitime ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Meteorolojiden alınan bilgilere göre, ilimizde beklenen kar yağışı ve düşük hava sıcaklığına bağlı meydana gelebilecek buzlanma sebebiyle olası risklerin önüne geçmek amacıyla Yozgat il merkezi, Akdağmadeni, Çandır ve Çayıralan ilçelerimizde 13 Ocak 2026 Salı günü tüm kademedeki okullarımızda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz ile okul öncesi eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerimiz idari izinli sayılacaktır."
Açıklamada, eğitime ara verilmeyen ilçelerdeki durumun, meteorolojik verilere göre ilgili kurullar tarafından değerlendirileceği bildirildi.
SİNOP
Sinop'ta kar nedeniyle bazı ilçelerde bugün için taşımalı eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, kentteki olumsuz hava koşullarının etkisini bugün de devam ettirmesinin beklendiği vurgulandı.
Kar yağışıyla birlikte meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu kapsamda Ayancık, Gerze, Erfelek, Türkeli, Dikmen ve merkez ilçenin tamamında, Boyabat ilçesinde ise kısmi olarak 13 Ocak Salı günü taşımalı eğitim öğretime ara verilmiştir."
TOKAT
Tokat'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildi.
Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda olumsuz hava koşullarının devam edeceği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yoğun kar yağışı etkisiyle oluşabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak, Tokat il genelinde, resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri, kreş ve gündüz bakım evlerinde 13 Ocak 2026 Salı günü eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır."
HAKKARİ
Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda il genelinde bu gece kar yağışının şiddetini artırması ve bugün saat 15.00'e kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.
Yoğun kar yağışı, tipi, fırtına ve çığ riski nedeniyle yüksek ve eğimli bölgelerde ulaşımda ciddi aksamaların yaşanabileceğine yer verilen açıklamada, can ve mal güvenliği açısından risk oluşabileceğinin değerlendirildiği ifade edildi.
Olumsuzlukların önüne geçilmesi, vatandaş ile öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı tedbirlerin alınmasının uygun görüldüğü vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Yoğun kar yağışı, tipi, fırtına, çığ ve buzlanma riski nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 13 Ocak 2026 Salı günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) randevusu bulunan öğrenciler ile engelli bireylerin ulaşım sürecinde karşılaşabilecekleri riskler göz önünde bulundurularak, RAM'larda da aynı tarihte hizmete ara verilmesi uygun görülmüştür."
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel, diyaliz hastaları, kalp, böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri, 0-12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan birinin idari izinli sayılacağı bildirildi.
MARDİN
Mardin'in Dargeçit, Midyat, Mazıdağı ve Savur ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmeler kapsamında, beklenen kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava riskine karşı bugün Dargeçit, Midyat, Mazıdağı ve Savur ilçelerinde eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş veya anasınıfına devam eden annelerin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
BİNGÖL
Bingöl'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi.
Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, kent genelinde yoğun kar yağışının devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Olumsuz hava koşullarının aşırı buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ şeklinde olacağı yönündeki tahminler doğrultusunda, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruma amacıyla 13 Ocak Salı günü il merkezimiz ile ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli, hamile, ağır kronik rahatsızlığı olan personelimiz ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaklardır." ifadelerine yer verildi.
Bingöl'de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verilmişti.
SAMSUN
Samsun'da kar ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildi.
Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar sonrasında buzlanma, don, sis ve pus meydana geleceği, buna bağlı olarak ulaşımda aksama yaşanabileceği belirtildi.
Bu kapsamda, tedbir amaçlı Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur’an kurslarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.
Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamileler, engelliler ile çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler 1 gün idari izinli sayılacak.
SİVAS
Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda, kentte yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Sivas il genelinde, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, valiliğimiz kararıyla 13 Ocak 2026 Salı günü eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde, kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."
KASTAMONU
Kastamonu'da kar yağışı, buzlanma ve don riski nedeniyle kent merkezi ile 6 ilçede taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, buzlanma ve don riski nedeniyle 13 Ocak Salı günü kent merkezinde taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre İnebolu, Doğanyurt, Çatalzeytin, Cide, Küre ve Abana ilçelerinde de taşımalı eğitime bugün ara verildi.
KAYSERİ
Kayseri'de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kent genelinde 13 Ocak Salı günü, gün boyunca yoğun buzlanma görüleceği ifade edildi.
Hava koşullarının genel hayatın olağan akışını olumsuz etkileyeceği, ulaşımda aksamalara sebep olacağının değerlendirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla, taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki kreşler, anaokulları, ortaokullar, liseler, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Valiliğimiz kararıyla 13 Ocak Salı tarihinde bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullara ara verilen günde kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel, malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."
KOCAELİ
Kocaeli'de buzlanma tehlikesi nedeniyle il genelinde bugün taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde buzlanma ve don olayının etkisini sürdüreceği kaydedildi.
Açıklamada, "Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ilimiz genelinde taşımalı eğitime (özel eğitim dahil) 1 gün süre ile ara verilmiştir." ifadesi yer aldı.