Diyarbakır'da okullar tatil mi 12 Ocak? Diyarbakır Valiliği kar tatili açıklaması geldi mi?





Meteorolojiden Diyarbakır’a yoğun kar yağışı uyarısı





Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Diyarbakır Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Diyarbakır için kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.





Meteoroloji 15. Diyarbakır Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre bugün öğle saatlerinden Diyarbakır’ın kuzeybatısının yükseklerinde kuvvetli ve yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Beklendiği yer kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı ve tipi ile birlikte kar örtüsüne sahip dik ve eğimli yüzeylerde çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca vatandaşlar sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar konusunda uyardı.



