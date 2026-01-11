Diyarbakır'da okullar tatil mi 12 Ocak? Diyarbakır Valiliği kar tatili açıklaması geldi mi?

Diyarbakır için kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarıları geldi. Meteoroloji tarafından yapılan hava durumu değerlendirmeleri sonrasında kar yağışının beklendiği Diyarbakır'da öğrenciler de tatil konusunu araştırıyor. Diyarbakır'da yarın okullar tatil mi, Valilik açıklama yaptı mı? soruları gündeme gelirken, gözler resmi açıklamalara çevrildi. Peki Diyarbakır'da 12 Ocak Pazartesi okullar tatil mi? İşte hava durumu uyarıları ve tatil ile ilgili son gelişmeler.
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerinin ardından Diyarbakır'da da yoğun kar yağışının etkili olması beklendiği bildirildi. Diyarbakır'da beklenen kar yağışı ile öğrencilerin gözü ise valilikten yapılacak okul tatili açıklamalarına çevrildi. İşte detaylar.
Diyarbakır'da yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Pazartesi
Diyarbakır'da beklenen kuvvetli kar yağışı ile birlikte, kar tatili konusu gündemde yer alıyor. Ancak Diyarbakır Valiliği henüz kar tatiline dair resmi bir açıklama yapmadı. Diyarbakır'da okulların tatil edilmesine yönelik resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.
Meteorolojiden Diyarbakır’a yoğun kar yağışı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Diyarbakır Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Diyarbakır için kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.
Meteoroloji 15. Diyarbakır Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre bugün öğle saatlerinden Diyarbakır’ın kuzeybatısının yükseklerinde kuvvetli ve yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Beklendiği yer kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı ve tipi ile birlikte kar örtüsüne sahip dik ve eğimli yüzeylerde çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca vatandaşlar sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar konusunda uyardı.
Kulp’ta kış yüzünü sert gösterdi
Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde sabah saatlerinde sis bastı, öğleye doğru karla karışık yağış etkisini gösterdi. Belediyeler kırsalda kar temizleme çalışmalarını sürdürürken, çatılarda biriken kar kütleleri için vatandaşlara uyarı yapıldı.
Diyarbakır’ın Kulp ilçesi kış mevsiminin sert etkisi altına girdi. İlçede sabah saatlerinde yoğun sis görülürken, öğleye doğru yağmurun ardından karla karışık yağış etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü. İlçe genelinde soğuk hava dalgası sürerken, meteorolojik uyarılarla beraber çatılarda biriken kar kütlelerinin düşme tehlikesine karşı vatandaşlar bilgilendirildi. Özellikle bina girişleri ve dar sokaklarda muhtemel kazaların önüne geçebilmek amacıyla dikkatli olunması yönünde duyurular yapıldı.
"Bu yıl yağışlar bereketli geçiyor"
İlçe sakinlerinden Mahmut Sevinç, yağışların uzun süredir görülmeyen seviyelere ulaştığını belirterek, "Son yılların en yağışlı kışını yaşıyoruz. Baharın da güzel geçeceğini umut ediyoruz. Su kaynaklarımız kurumuştu, bu yağışlarla eskisi gibi yeniden canlanacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Kulp Belediyesi ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı karla mücadele ekipleri, ilçe kırsalındaki mezra yollarında temizleme ve genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Bazı bölgelerde kar kalınlığının yer yer araç boyunu aştığı görüldü. İş makineleriyle açılan yollarda ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor. Kar yağışıyla birlikte Kulp merkezinde çatı saçaklarında uzun buz sarkıtları oluştu. Görüş mesafesinin kapanmasına yol açan sis, sabah saatlerinde sürücüleri de zorladı.