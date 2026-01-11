Yeni Şafak
Yalova'da yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Yalova Valiliği tatil açıklaması

22:2911/01/2026, Pazar
Yeni Şafak
Yalova Valiliğinden tatil açıklaması
Yalova Valiliğinden tatil açıklaması

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu değerlendirmelerinin ardından, Yalova'da olumsuz hava şartlarının etkili olması beklendiği bildirildi. Bu gelişmenin ardından öğrencilerin merak ettiği yarın okullar tatil mi? sorusunun açıklaması da valilik tarafından yapıldı. İşte Yalova Valiliği tatil duyurusu.

Yalova Valisi Hülya Kaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde yarın eğitime ara verildiğini duyurdu. Vali Hülya Kaya, N Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:


"12 Ocak 2026 Pazartesi günü meteorolojik verilere göre beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Yalova genelinde resmi ve özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları, özel okullardaki takviye kursları dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan gazi, malûl gazi, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacaktır."

Sağlık, kolluk kuvvetleri ve karla mücadele alanında görev yapan birimlerde çalışan kadın personelin kapsam dışında olduğuna dikkati çeken Kaya, 8 yaş altında engelli çocuğu bulunan çalışan annelerin ise görev yaptıkları birim fark etmeksizin idari izinli sayılacağını kaydetti.

