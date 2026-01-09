Yeni Şafak
Stanley termoslar satışta! Bim aktüel bu hafta ürünleri neler? İşte 9 Ocak aktüel kataloğundaki indirimli ürünler

9 Ocak Cuma BİM aktüel ürünleri, yeni yılın ilk haftasında müşterilere cazip fırsatlar sunuyor. BİM marketlerinde bu hafta öne çıkan ürünler arasında mutfak gereçleri, elektronik cihazlar, kişisel bakım ürünleri ve ev tekstili yer alıyor. Beyaz Turbo Cam Ankastre Set, Kablosuz Yüzey Temizleyici, Sensörlü Sabun Makinesi, Sensörlü Çöp Kovası, Stanley Termos, Düdüklü Tencere, Krep Tava ve daha birçok ürün yer alıyor. İşte 9 Ocak aktüel kataloğundaki indirimli ürünler listesi.

9 OCAK CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ


Avansas Fotokopi Kağıdı 129 TL


Figürlü Tükenmez Kalemler 69 TL

Çıtçıt Pense Seti 429 TL

Sıcak Silikon Tabancası 229 TL

Çift Uçlu Renkli Akrilik Kalem 239 TL

Hobi Pens Seti 359 TL





Erkek Trekking Ayakkabı 699 TL


Casilli Kadın Termal Tayt 209 TL

Dagi Erkek Pijama Takımı 599 TL

Dagi Kadın Pijama Takımı 579 TL

Erkek Oduncu Gömlek 299 TL

Lotto Tam Fermuarlı Polar Sweat 299 TL

Kadın Slip 5'li 199 TL

Casilli Sporcu Sütyeni 399 TL

Çocuk Desenli Külotlu Çorap 69 TL

Comfort Family Kız / Erkek Çocuk Termal Çorap 32 TL

Kadın - Erkek Termal Soket Çorap 59 TL

Erkek Soket Çorap 3'lü 59 TL

Kadın - Erkek Yün Soket Çorap 39 TL












Tefal Simplicity Wok Tava 28 cm 999 TL


Tefal Simplicity Wok Tava 28 cm 999 TL

Tefal Düdüklü Tencere 6.750 TL

Tefal Simplicity Krep Tava 25 cm 649 TL

Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos 2.200 TL

Çelik Termos 2 Litre 489 TL

Glass in love Büyük Cam Kase 2000 cc 219 TL

Glass in love Cam Lokumluk 119 TL

Rakle Bambu Standlı Baharatlık Seti 219 TL

Pazar Arabası 450 TL

3 Katlı Kurutmalık 849 TL

Mini Ütü Masası 299 TL











BİM AKTÜEL 9 OCAK 2026 KATALOĞU


Dijitsu 65" QLED Google Tv 23.900 TL

Dijitsu 50' QLED Google Tv 13.500 TL

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.900 TL

Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 9.500 TL

Kumtel Kablosuz Yüzey Temizleyici 2.750 TL

Heifer Çubuk Blender 899 TL

Sensörlü Çöp Kovası 799 TL

Polosmart Akıllı Saat 299 TL

Kumtel Çift Yönlü Şömine Isıtıcı 1.190 TL

Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 599 TL

Kumtel Fanlı Isıtıcı 750 TL











Vileda Spino Ultra Temizlik Seti 849 TL


Kirli Çamaşır Sepeti 339 TL

Vileda Spino Ultra Yedek Paspas 109 TL

Hazneli Spreyli Camsil 119 TL

Benante Ahşap Kulplu Hasır Sepet 229 TL

Saplı Saklama Kabı 89 TL

Çamaşır Selesi 159 TL

Banyo Seti 249 TL

Yapışkanlı Banyo Aksesuarları 139 TL

Renkli Cam Sıvı Sabunluk Çeşitleri 69 TL

Bölmeli Metal Deterjanlık 259 TL

Plastik Raf Ünitesi 259 TL

2 Katlı Yapışkanlı Şampuanlık 199 TL












Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 469 TL


Dagi Çift Kişilik Dijital Baskılı Nevresim Seti 950 TL

Kaydırmaz Tabanlık 59 TL

Banyo Paspası 99 TL

Banyo Paspas Seti 349 TL

Yüz Havlusu 99 TL

Su Emici Paspas 95 TL






