9 Ocak Cuma BİM aktüel ürünleri, yeni yılın ilk haftasında müşterilere cazip fırsatlar sunuyor. BİM marketlerinde bu hafta öne çıkan ürünler arasında mutfak gereçleri, elektronik cihazlar, kişisel bakım ürünleri ve ev tekstili yer alıyor. Beyaz Turbo Cam Ankastre Set, Kablosuz Yüzey Temizleyici, Sensörlü Sabun Makinesi, Sensörlü Çöp Kovası, Stanley Termos, Düdüklü Tencere, Krep Tava ve daha birçok ürün yer alıyor. İşte 9 Ocak aktüel kataloğundaki indirimli ürünler listesi.

1 /6 9 OCAK CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ

Avansas Fotokopi Kağıdı 129 TL

Figürlü Tükenmez Kalemler 69 TL Çıtçıt Pense Seti 429 TL Sıcak Silikon Tabancası 229 TL Çift Uçlu Renkli Akrilik Kalem 239 TL Hobi Pens Seti 359 TL









2 /6 Erkek Trekking Ayakkabı 699 TL

Casilli Kadın Termal Tayt 209 TL Dagi Erkek Pijama Takımı 599 TL Dagi Kadın Pijama Takımı 579 TL Erkek Oduncu Gömlek 299 TL Lotto Tam Fermuarlı Polar Sweat 299 TL Kadın Slip 5'li 199 TL Casilli Sporcu Sütyeni 399 TL Çocuk Desenli Külotlu Çorap 69 TL Comfort Family Kız / Erkek Çocuk Termal Çorap 32 TL Kadın - Erkek Termal Soket Çorap 59 TL Erkek Soket Çorap 3'lü 59 TL Kadın - Erkek Yün Soket Çorap 39 TL























3 /6 Tefal Simplicity Wok Tava 28 cm 999 TL

Tefal Simplicity Wok Tava 28 cm 999 TL Tefal Düdüklü Tencere 6.750 TL Tefal Simplicity Krep Tava 25 cm 649 TL Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos 2.200 TL Çelik Termos 2 Litre 489 TL Glass in love Büyük Cam Kase 2000 cc 219 TL Glass in love Cam Lokumluk 119 TL Rakle Bambu Standlı Baharatlık Seti 219 TL Pazar Arabası 450 TL 3 Katlı Kurutmalık 849 TL Mini Ütü Masası 299 TL





















4 /6 BİM AKTÜEL 9 OCAK 2026 KATALOĞU

Dijitsu 65" QLED Google Tv 23.900 TL Dijitsu 50' QLED Google Tv 13.500 TL Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.900 TL Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 9.500 TL Kumtel Kablosuz Yüzey Temizleyici 2.750 TL Heifer Çubuk Blender 899 TL Sensörlü Çöp Kovası 799 TL Polosmart Akıllı Saat 299 TL Kumtel Çift Yönlü Şömine Isıtıcı 1.190 TL Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 599 TL Kumtel Fanlı Isıtıcı 750 TL





















5 /6 Vileda Spino Ultra Temizlik Seti 849 TL

Kirli Çamaşır Sepeti 339 TL Vileda Spino Ultra Yedek Paspas 109 TL Hazneli Spreyli Camsil 119 TL Benante Ahşap Kulplu Hasır Sepet 229 TL Saplı Saklama Kabı 89 TL Çamaşır Selesi 159 TL Banyo Seti 249 TL Yapışkanlı Banyo Aksesuarları 139 TL Renkli Cam Sıvı Sabunluk Çeşitleri 69 TL Bölmeli Metal Deterjanlık 259 TL Plastik Raf Ünitesi 259 TL 2 Katlı Yapışkanlı Şampuanlık 199 TL





















