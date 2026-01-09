9 Ocak Cuma BİM aktüel ürünleri, yeni yılın ilk haftasında müşterilere cazip fırsatlar sunuyor. BİM marketlerinde bu hafta öne çıkan ürünler arasında mutfak gereçleri, elektronik cihazlar, kişisel bakım ürünleri ve ev tekstili yer alıyor. Beyaz Turbo Cam Ankastre Set, Kablosuz Yüzey Temizleyici, Sensörlü Sabun Makinesi, Sensörlü Çöp Kovası, Stanley Termos, Düdüklü Tencere, Krep Tava ve daha birçok ürün yer alıyor. İşte 9 Ocak aktüel kataloğundaki indirimli ürünler listesi.
9 OCAK CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ
Avansas Fotokopi Kağıdı 129 TL
Figürlü Tükenmez Kalemler 69 TL
Çıtçıt Pense Seti 429 TL
Sıcak Silikon Tabancası 229 TL
Çift Uçlu Renkli Akrilik Kalem 239 TL
Hobi Pens Seti 359 TL
Erkek Trekking Ayakkabı 699 TL
Casilli Kadın Termal Tayt 209 TL
Dagi Erkek Pijama Takımı 599 TL
Dagi Kadın Pijama Takımı 579 TL
Erkek Oduncu Gömlek 299 TL
Lotto Tam Fermuarlı Polar Sweat 299 TL
Kadın Slip 5'li 199 TL
Casilli Sporcu Sütyeni 399 TL
Çocuk Desenli Külotlu Çorap 69 TL
Comfort Family Kız / Erkek Çocuk Termal Çorap 32 TL
Kadın - Erkek Termal Soket Çorap 59 TL
Erkek Soket Çorap 3'lü 59 TL
Kadın - Erkek Yün Soket Çorap 39 TL
Tefal Simplicity Wok Tava 28 cm 999 TL
Tefal Düdüklü Tencere 6.750 TL
Tefal Simplicity Krep Tava 25 cm 649 TL
Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos 2.200 TL
Çelik Termos 2 Litre 489 TL
Glass in love Büyük Cam Kase 2000 cc 219 TL
Glass in love Cam Lokumluk 119 TL
Rakle Bambu Standlı Baharatlık Seti 219 TL
Pazar Arabası 450 TL
3 Katlı Kurutmalık 849 TL
Mini Ütü Masası 299 TL
BİM AKTÜEL 9 OCAK 2026 KATALOĞU
Dijitsu 65" QLED Google Tv 23.900 TL
Dijitsu 50' QLED Google Tv 13.500 TL
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.900 TL
Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 9.500 TL
Kumtel Kablosuz Yüzey Temizleyici 2.750 TL
Heifer Çubuk Blender 899 TL
Sensörlü Çöp Kovası 799 TL
Polosmart Akıllı Saat 299 TL
Kumtel Çift Yönlü Şömine Isıtıcı 1.190 TL
Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 599 TL
Kumtel Fanlı Isıtıcı 750 TL
Vileda Spino Ultra Temizlik Seti 849 TL
Kirli Çamaşır Sepeti 339 TL
Vileda Spino Ultra Yedek Paspas 109 TL
Hazneli Spreyli Camsil 119 TL
Benante Ahşap Kulplu Hasır Sepet 229 TL
Saplı Saklama Kabı 89 TL
Çamaşır Selesi 159 TL
Banyo Seti 249 TL
Yapışkanlı Banyo Aksesuarları 139 TL
Renkli Cam Sıvı Sabunluk Çeşitleri 69 TL
Bölmeli Metal Deterjanlık 259 TL
Plastik Raf Ünitesi 259 TL
2 Katlı Yapışkanlı Şampuanlık 199 TL
Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 469 TL
Dagi Çift Kişilik Dijital Baskılı Nevresim Seti 950 TL
Kaydırmaz Tabanlık 59 TL
Banyo Paspası 99 TL
Banyo Paspas Seti 349 TL
Yüz Havlusu 99 TL
Su Emici Paspas 95 TL