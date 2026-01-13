Yeni Şafak
Kamu personel alımı iş ilanları güncellendi: Çok sayıda kamu kurumu KPSS’li ve KPSS’siz eleman alıyor

09:2413/01/2026, Salı
Kamu personel alımı, devlet kurumlarında çalışmak isteyen adaylar için en önemli istihdam kanallarının başında geliyor. Özellikle KPSS alımları, adayların merkezi ve şeffaf bir sistem üzerinden kamu kurum ve kuruluşlarına yerleşmesini sağlarken, her yıl yayımlanan ilanlar binlerce kişiye iş imkânı sunuyor. Bakanlıklar, belediyeler, üniversiteler ve diğer kamu kurumları tarafından yapılan alımlar; memur, sözleşmeli personel ve işçi kadrolarını kapsıyor. Bu süreçte adayların ilan şartlarını yakından takip etmesi, başvuru tarihlerini kaçırmaması ve KPSS puan türlerine göre doğru tercihler yapması büyük önem taşıyor. Çok sayıda kamu kurumu KPSS’li ve KPSS’siz eleman alıyor. İşte güncel kamu personel alımı iş ilanları.

2026 yılının ilk ayında kamu personel alımları oldukça hareketli bir dönem yaşıyor. Üniversiteler, bakanlıklar, belediyeler ve çeşitli kamu kurumları; memur, sözleşmeli personel (4/B), işçi ve uzman yardımcısı kadrolarında binlerce kişiyi istihdam etmek için ilan yayınlamaya devam ediyor. Başvurular genellikle Kariyer Kapısı (kariyerkapisi.gov.tr/isealim), e-Devlet veya kurumların kendi internet siteleri üzerinden elektronik ortamda yapılıyor. Birçok ilanda KPSS puanı kullanılırken, bazı KPSS'siz işçi alımları da İŞKUR üzerinden devam ediyor.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi personel alımı 12-26 Ocak


Eskişehir Teknik Üniversitesi personel alımı 12 - 26 Ocak

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü işçi alımı 12-16 Ocak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi personel alımı 12-26 Ocak

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı personel alımı 2-16 Şubat

Kamu Denetçiliği Kurumu personel alımı 9-4 Ocak

Afyon Kocatepe Üniversitesi personel alımı 9-23 Ocak

Bitlis Eren Üniversitesi personel alımı 9-23 Ocak

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü personel alımı 5-16 Ocak


Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş ve sözleşmeli er alımı 2-18 Ocak


KAMU PERSONEL ALIMI KPSS'Lİ VE KPSS'SİZ İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYIN

