Fırtına etkisini sürdürüyor

Rüzgarın iç ve batı kesimlerde kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden eseceği; Güney Ege kıyıları, Akdeniz ve İç Anadolu’nun güneyi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğu vurgulandı. Yetkililer; sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve fırtınaya bağlı olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.



