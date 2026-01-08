İş arayanlar dikkat: İŞKUR raporu yayımlandı! 2025’te en çok alım yapılan meslekler belli oldu

Mesleklerde güvenlik ve hizmet alanları öne çıktı

Meslek bazlı dağılıma bakıldığında, silahsız özel güvenlik görevlileri 2025’in en çok istihdam edilen grubu oldu. Turizm ve otelcilik elemanları ile reyon görevlileri de üst sıralarda yer aldı. Hizmet sektörüne dönük bu tablo, perakende ve turizmin istihdamdaki belirleyici rolünü bir kez daha ortaya koydu.