İş arayanlar dikkat: İŞKUR raporu yayımlandı! 2025’te en çok alım yapılan meslekler belli oldu

İŞKUR tarafından yayımlanan Aralık 2025 istatistikleri, Türkiye’de istihdamın yıl boyunca hangi alanlarda yoğunlaştığını ortaya koydu. Sanayi içinde imalat sektörü öne çıkarken, meslek bazında en fazla işe alım silahsız özel güvenlik görevlileri üzerinden gerçekleşti. Yıl genelinde İŞKUR aracılığıyla yaklaşık 1,5 milyon kişi istihdama katıldı. İşte geride bıraktığımız yıl en çok alım yapılan meslek grupları...
Türkiye İş Kurumu’nun açıkladığı Aralık 2025 aylık bültenine göre, yılın son ayında kuruma kayıtlı iş arayan sayısı 2 milyon 331 bin seviyesini aştı. 2025 yılı boyunca ise İŞKUR, ülke genelinde 1 milyon 478 binden fazla kişinin işe yerleşmesine aracılık etti. İstihdamın ağırlık merkezi yine sanayi ve hizmet sektörlerinde şekillendi.
Sanayi ve imalat istihdamın lokomotifi
2025 verileri, işe yerleştirmelerin en yoğun olduğu alanın sanayi sektörü olduğunu gösterdi. Özellikle imalat sanayii, açık iş sayısı ve gerçekleşen alımlar bakımından ilk sırada yer aldı. Yıl boyunca alınan açık işlerin büyük bölümü özel sektör kaynaklı olurken, toplam açık iş sayısı 2,4 milyonu geçti.
Mesleklerde güvenlik ve hizmet alanları öne çıktı
Meslek bazlı dağılıma bakıldığında, silahsız özel güvenlik görevlileri 2025’in en çok istihdam edilen grubu oldu. Turizm ve otelcilik elemanları ile reyon görevlileri de üst sıralarda yer aldı. Hizmet sektörüne dönük bu tablo, perakende ve turizmin istihdamdaki belirleyici rolünü bir kez daha ortaya koydu.
Kadınlar, gençler ve mezunlar istihdama katıldı
Ocak-Aralık 2025 döneminde İŞKUR aracılığıyla işe yerleşenler arasında 573 bini aşkın kadın, 503 binden fazla genç ve yaklaşık 297 bin yükseköğrenim mezunu bulunuyor. Aynı dönemde 48 binden fazla engelli birey de istihdama dahil edildi. Aralık ayında kayıtlı iş arayanların yarısından fazlasını kadınlar oluştururken, 15-24 yaş grubunun payı yüzde 20’ye yaklaştı.
Danışmanlık ve aktif işgücü programları
Yıl boyunca iş ve meslek danışmanlığı kapsamında milyonlarca bireysel görüşme gerçekleştirildi. Okullara ve işyerlerine yönelik ziyaretlerle hem öğrenciler hem de işverenler desteklendi. Aktif işgücü piyasası programları çerçevesinde ise işbaşı eğitimleri ve mesleki kurslara on binlerce kişi katıldı; bu programlardan yararlananların sayısı önceki yıla kıyasla önemli ölçüde arttı.
2025’te en fazla işe alım yapılan meslekler
Silahsız özel güvenlik görevlisi, turizm ve otelcilik elemanı, reyon görevlisi, güvenlik görevlisi ve servis elemanı (garson) yılın en çok istihdam sağlayan meslekleri arasında yer aldı. Bunları market elemanı, konfeksiyon işçisi ve çağrı merkezi müşteri temsilcisi takip etti.
İşte rakamlarla en fazla işe alım yapılan meslekler listesi;
Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi: 76.689 kişi
Turizm ve Otelcilik Elemanı: 75.473 kişi
Reyon Görevlisi: 52.439 kişi
Güvenlik Görevlisi: 40.521 kişi
Servis Elemanı (Garson): 37.851 kişi
Market Elemanı: 36.610 kişi
Konfeksiyon İşçisi: 32.930 kişi
Diğer İmalat ve İlgili İşçiler (Elle): 32.245 kişi
Satış Elemanı / Danışmanı: 26.390 kişi
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi: 23.984 kişi