TOKİ 500 bin konut kura sonuçları 2026: TOKİ Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Antalya kura sonuçları isim listesi (asıl/yedek) açıklandı mı?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde kura süreci il il ilerlemeye devam ediyor. Ocak ayının ilk haftasında Mardin ve Ağrı’da gerçekleştirilen çekilişlerin ardından Batman, Iğdır, Bitlis ve Kars için kura sonuçları açıklandı. 9 Ocak itibarıyla Muş ve Ardahan illeri de kura takvimine dahil edilirken, gözler açıklanan ve sıradaki illere çevrildi. Asıl ve yedek hak sahipleri TOKİ’nin resmi platformları üzerinden ilan ediliyor.

1 /5 500 bin sosyal konut kapsamında düzenlenen TOKİ kura çekimleri hız kesmeden sürüyor. Ocak ayı takvimine göre birçok ilde kura çekimi tamamlanırken, Muş ve Ardahan için yapılan çekilişlerin sonuçları merak konusu oldu. Hak sahipleri asıl ve yedek listeleri e-Devlet ve evsahibiturkiye.gov.tr üzerinden il bazında sorgulayabiliyor. Kura süreci önümüzdeki günlerde farklı şehirlerde devam edecek.

2 /5 TOKİ 500 BİN KONUT KURA SONUÇLARI 2026 AÇIKLANIYOR TOKİ 500 bin konut kura çekimleri belirlenen takvim doğrultusunda gün gün düzenlenmeye devam ediyor. 9 Ocak tarihinde Muş ve Ardahan illeri için kura çekimi gerçekleştirildi. Şehirlere göre kura çekimi gerçekleştirildikten sonra kura sonuçları evsahibiturkiye.gov.tr adresinden ilan ediliyor. Adaylar başvuru yaptıkları ili seçerek talep.toki.gov.tr adresinden ilçelere göre sonuçlara ulaşabilirler. Karşılarına gelen ekranda vatandaşlar “Başvurular” kısmının altında “Kura sonucu”nu işaretleyerek isim listesine ulaşabilirler.

3 /5 TOKİ 500 BİN KONUT KURA SONUCU EKRANINDA NELER VAR? Kura çekimi tamamlandıktan sonra kura sonuçları asıl/yedek olarak duyuruluyor. Vatandaşlar asil veya yedek talihli olup olmadıklarını “Durum” kısmından görüntüleyebilirler. TOKİ 500 bin konut kura sonuçları isim listesinde adayların sıra numarası, banka numarası, adı, soyadı, Tckn, durumu ve çekiliş sıra numarası yer alıyor.

4 /5 MUŞ VE ARDAHAN KURA SONUÇLARI BEKLENİYOR 9 Ocak cuma günü Muş ilinde Merkez, Bulanık, Hasköy, Malazgirt, Varto gibi ilçelerin kura çekimi gerçekleştirildi. Kura sonuçlarının akşam saatlerinde isim listesi şeklinde yayınlanması bekleniyor. Ardahan’da ise Merkez, Çıldır, Damal, Göle, Hanak ve Posof gibi ilçeler için kura çekimi gerçekleştirildi.